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Лавров и Гутерреш обсудят ситуацию в Восточном Иерусалиме, заявили в МИД
Лавров и Гутерреш обсудят ситуацию в Восточном Иерусалиме, заявили в МИД
Москва "в любой момент" готова к созыву министерской встречи ближневосточного квартета, этот вопрос, а также обострение ситуации в Восточном Иерусалиме будет... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T09:40
2021-05-11T10:05
антониу гутерреш
мария захарова
хамас
оон
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
восточный иерусалим
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Москва "в любой момент" готова к созыву министерской встречи ближневосточного квартета, этот вопрос, а также обострение ситуации в Восточном Иерусалиме будет обсуждаться на переговорах главы российского МИД Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша, заявил РИА Новости источник в МИД.Источник в МИД заявил, что последние события вокруг Восточного Иерусалима будут обсуждаться на переговорах Лаврова и Гутерреша."Разумеется, конечно", - сказал источник в МИД.
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/izrail-1731719687.html
сша
израиль
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антониу гутерреш, мария захарова, хамас, оон, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, восточный иерусалим, в мире

Лавров и Гутерреш обсудят ситуацию в Восточном Иерусалиме, заявили в МИД

09:40 11.05.2021 (обновлено: 10:05 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Москва "в любой момент" готова к созыву министерской встречи ближневосточного квартета, этот вопрос, а также обострение ситуации в Восточном Иерусалиме будет обсуждаться на переговорах главы российского МИД Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша, заявил РИА Новости источник в МИД.
Источник в МИД заявил, что последние события вокруг Восточного Иерусалима будут обсуждаться на переговорах Лаврова и Гутерреша.
"Разумеется, конечно", - сказал источник в МИД.
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Антониу ГутеррешМария ЗахароваХамасООНСШАИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуРоссияВосточный ИерусалимВ мире
 
 
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