https://ria.ru/20210511/lavrov-1731720891.html

Лавров и Гутерреш обсудят ситуацию в Восточном Иерусалиме, заявили в МИД

Лавров и Гутерреш обсудят ситуацию в Восточном Иерусалиме, заявили в МИД

Москва "в любой момент" готова к созыву министерской встречи ближневосточного квартета, этот вопрос, а также обострение ситуации в Восточном Иерусалиме будет... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T09:40

2021-05-11T09:40

2021-05-11T10:05

антониу гутерреш

мария захарова

хамас

оон

сша

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

восточный иерусалим

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Москва "в любой момент" готова к созыву министерской встречи ближневосточного квартета, этот вопрос, а также обострение ситуации в Восточном Иерусалиме будет обсуждаться на переговорах главы российского МИД Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша, заявил РИА Новости источник в МИД.Источник в МИД заявил, что последние события вокруг Восточного Иерусалима будут обсуждаться на переговорах Лаврова и Гутерреша."Разумеется, конечно", - сказал источник в МИД.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/izrail-1731719687.html

сша

израиль

россия

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, мария захарова, хамас, оон, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, восточный иерусалим, в мире