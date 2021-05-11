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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210511/kurs-1731781684.html
Официальный курс евро на среду вырос до 90 рублей
Официальный курс евро на среду вырос до 90 рублей
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 49,8 копейки - до 90,004 рубля, курс доллара - на 1,94 копейки, до 74,1567 рубля, следует... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:30
2021-05-11T14:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 49,8 копейки - до 90,004 рубля, курс доллара - на 1,94 копейки, до 74,1567 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 23,5 копейки, составив 81,288 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос до 90 рублей

14:30 11.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 49,8 копейки - до 90,004 рубля, курс доллара - на 1,94 копейки, до 74,1567 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 23,5 копейки, составив 81,288 рубля.
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10 мая, 11:38Деньги
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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