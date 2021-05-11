https://ria.ru/20210511/kultura-1731799356.html

Онлайн-брифинг ко Дню славянской письменности и культуры

Онлайн-брифинг ко Дню славянской письменности и культуры

24 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая.

2021-05-11T15:53

2021-05-11T15:53

2021-05-11T15:53

анонсы

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Задать вопросУчастники:- сенатор Российской Федерации Андрей КЛИМОВ;- депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег МОРОЗОВ. С 15 мая по 15 июня, несмотря на пандемию, проходит международный трансконтинентальный общественно-культурный V Фестивальный марафон "От Атлантики до Тихого океана", основной темой которого в этом году станет вклад России в мировую цивилизацию, что особенно актуально в современных политических условиях, когда известные силы пытаются исказить реальную позитивную роль России в мире.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы