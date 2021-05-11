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Онлайн-брифинг ко Дню славянской письменности и культуры
Онлайн-брифинг ко Дню славянской письменности и культуры
24 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая.
2021-05-11T15:53
2021-05-11T15:53
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Задать вопросУчастники:- сенатор Российской Федерации Андрей КЛИМОВ;- депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег МОРОЗОВ. С 15 мая по 15 июня, несмотря на пандемию, проходит международный трансконтинентальный общественно-культурный V Фестивальный марафон "От Атлантики до Тихого океана", основной темой которого в этом году станет вклад России в мировую цивилизацию, что особенно актуально в современных политических условиях, когда известные силы пытаются исказить реальную позитивную роль России в мире.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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1
5
4.7
96
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Онлайн-брифинг ко Дню славянской письменности и культуры

15:53 11.05.2021
 
Читать ria.ru в
24 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая.
Задать вопрос

Участники:
- сенатор Российской Федерации Андрей КЛИМОВ;
- депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег МОРОЗОВ.

С 15 мая по 15 июня, несмотря на пандемию, проходит международный трансконтинентальный общественно-культурный V Фестивальный марафон "От Атлантики до Тихого океана", основной темой которого в этом году станет вклад России в мировую цивилизацию, что особенно актуально в современных политических условиях, когда известные силы пытаются исказить реальную позитивную роль России в мире.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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