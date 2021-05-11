Онлайн-брифинг ко Дню славянской письменности и культуры
24 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая.
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Участники:
- сенатор Российской Федерации Андрей КЛИМОВ;
- депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег МОРОЗОВ.
С 15 мая по 15 июня, несмотря на пандемию, проходит международный трансконтинентальный общественно-культурный V Фестивальный марафон "От Атлантики до Тихого океана", основной темой которого в этом году станет вклад России в мировую цивилизацию, что особенно актуально в современных политических условиях, когда известные силы пытаются исказить реальную позитивную роль России в мире.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- сенатор Российской Федерации Андрей КЛИМОВ;
- депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег МОРОЗОВ.
С 15 мая по 15 июня, несмотря на пандемию, проходит международный трансконтинентальный общественно-культурный V Фестивальный марафон "От Атлантики до Тихого океана", основной темой которого в этом году станет вклад России в мировую цивилизацию, что особенно актуально в современных политических условиях, когда известные силы пытаются исказить реальную позитивную роль России в мире.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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