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Шапка проекта Морская держава - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Морская держава
https://ria.ru/20210511/korvety-1730695634.html
Корветы vs гаджеты: почему подросткам интересно моделирование кораблей
Корветы vs гаджеты: почему подросткам интересно моделирование кораблей
У девятиклассника московской школы Николая Ильина необычное для современного подростка увлечение. Он не тратит свободное время на компьютерные игры и не сидит... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:00
2021-05-11T10:00
морская держава
морская держава
россия
объединенная судостроительная корпорация
москва
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. У девятиклассника московской школы Николая Ильина необычное для современного подростка увлечение. Он не тратит свободное время на компьютерные игры и не сидит часами в социальных сетях, а занимается судомодельным спортом. В свои 16 лет он уже мастер спорта России и действующий член национальной сборной по судомодельному спорту. За время спортивной карьеры он добился множества побед на российских и зарубежных соревнованиях. Например, на недавнем чемпионате России в Москве Николай был награжден спецпризом Объединенной судостроительной корпорации. Об особенностях своего увлечения юный техник рассказал корреспонденту проекта "Морская держава".Судомодельный спорт – технический вид спорта, включающий в себя проектирование и постройку моделей кораблей и судов для спортивных соревнований. Элементы деталировки выполняются как с помощью 3D-технологий, так и вручную. То есть фактически этот вид спорта включает в себя и использование компьютерных технологий, и общение единомышленников. Николай Ильин начал заниматься судомодельным спортом в 2015 году. Тогда он узнал от своего друга, что в Доме юных техников в родном Королеве есть судомодельный кружок, и загорелся идеей туда ходить.Первую модель – пожарный катер – юноша смоделировал в течение двух лет, потом пошла вторая – торпедный катер, и уже третий год он работает над сложным, серьезным проектом – радиоуправляемой спортивной моделью, корветом "Стерегущий".Работа над корветом требует огромного терпения, усидчивости, внимания. Детали совершенствуются и дорабатываются каждый раз. Николай уверен, что, если выполнить работу качественно, есть возможность набрать на соревнованиях максимальные 100 баллов, к чему он очень стремится."Официально кружок я должен посещать три раза в неделю по два часа. Но я хожу туда чаще, даже во время всех своих каникул, особенно летних, когда больше всего бывают соревнования и чемпионаты. В такие моменты я настолько увлекаюсь работой, что могу засидеться за работой допоздна, пока тренер не прогонит домой", – делится с улыбкой Николай. Он считает, что секрет успеха в любом деле в хорошем наставнике, и очень рад, что его тренером стал именно Владимир Шутенко, руководитель судомодельного объединения Дома юных техников города Королева.Сам тренер достижениям своего подопечного рад и старается его во всем поддерживать и направлять. Команда сейчас активно готовится к летним соревнованиям и чемпионату первенства России в Москве. Николай всецело поглощен завершением работой над "Стерегущим". "Над корветом еще устанавливается вертолет, это отдельная, сложная работа. Госчертежей по военным кораблям нет, есть обычные, в которых много нестыковок. В процессе работы обсуждаем все нюансы с преподавателем и дорабатываем детали на месте. Интерес к судомодельному спорту у меня очень велик. Если у многих зависимость от гаджетов, то у меня вот от моделирования кораблей. Поэтому не могу исключить, что, возможно, будущая профессия будет связана с этим направлением", – поделился планами Николай.
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москва
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60
морская держава, россия, объединенная судостроительная корпорация, москва, королев

Корветы vs гаджеты: почему подросткам интересно моделирование кораблей

10:00 11.05.2021
 
© предоставлено В.ШутенкоН.Ильин во время работы над корветом "Стерегущий"
Н.Ильин во время работы над корветом Стерегущий - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© предоставлено В.Шутенко
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. У девятиклассника московской школы Николая Ильина необычное для современного подростка увлечение. Он не тратит свободное время на компьютерные игры и не сидит часами в социальных сетях, а занимается судомодельным спортом.
В свои 16 лет он уже мастер спорта России и действующий член национальной сборной по судомодельному спорту. За время спортивной карьеры он добился множества побед на российских и зарубежных соревнованиях. Например, на недавнем чемпионате России в Москве Николай был награжден спецпризом Объединенной судостроительной корпорации. Об особенностях своего увлечения юный техник рассказал корреспонденту проекта "Морская держава".
Судомодельный спорт технический вид спорта, включающий в себя проектирование и постройку моделей кораблей и судов для спортивных соревнований. Элементы деталировки выполняются как с помощью 3D-технологий, так и вручную. То есть фактически этот вид спорта включает в себя и использование компьютерных технологий, и общение единомышленников.
© из личного архива Н. ИльинаМодель корвета "Стерегущий"
Модель корвета Стерегущий - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© из личного архива Н. Ильина
Модель корвета "Стерегущий"
Николай Ильин начал заниматься судомодельным спортом в 2015 году. Тогда он узнал от своего друга, что в Доме юных техников в родном Королеве есть судомодельный кружок, и загорелся идеей туда ходить.

"На тот момент у меня было достаточно свободного времени. Конечно, как и многие мои сверстники, я сидел в компьютере, играл в игры, но меня хватало на один, максимум два часа, далее интерес пропадал. Соцсетями я тогда мало еще пользовался. Когда пришел в кружок, я понял, что это мое, я мог часами там сидеть", рассказал Николай.

Первую модель – пожарный катер – юноша смоделировал в течение двух лет, потом пошла вторая – торпедный катер, и уже третий год он работает над сложным, серьезным проектом – радиоуправляемой спортивной моделью, корветом "Стерегущий".
Работа над корветом требует огромного терпения, усидчивости, внимания. Детали совершенствуются и дорабатываются каждый раз. Николай уверен, что, если выполнить работу качественно, есть возможность набрать на соревнованиях максимальные 100 баллов, к чему он очень стремится.
© из личного архива Н. ИльинаНиколай Ильин во время соревнований по судомодельному спорту
Николай Ильин во время соревнований по судомодельному спорту
1 из 3
Николай Ильин во время соревнований по судомодельному спорту
© из личного архива Н. Ильина
© из личного архива Н. ИльинаМодель корвета "Стерегущий"
Модель корвета Стерегущий
2 из 3
Модель корвета "Стерегущий"
© из личного архива Н. Ильина
© предоставлено В.ШутенкоН.Ильин с моделью корвета "Стерегущий"
Н.Ильин с моделью корвета Стерегущий
3 из 3
Н.Ильин с моделью корвета "Стерегущий"
© предоставлено В.Шутенко
1 из 3
Николай Ильин во время соревнований по судомодельному спорту
© из личного архива Н. Ильина
2 из 3
Модель корвета "Стерегущий"
© из личного архива Н. Ильина
3 из 3
Н.Ильин с моделью корвета "Стерегущий"
© предоставлено В.Шутенко
"Официально кружок я должен посещать три раза в неделю по два часа. Но я хожу туда чаще, даже во время всех своих каникул, особенно летних, когда больше всего бывают соревнования и чемпионаты. В такие моменты я настолько увлекаюсь работой, что могу засидеться за работой допоздна, пока тренер не прогонит домой", делится с улыбкой Николай.
Он считает, что секрет успеха в любом деле в хорошем наставнике, и очень рад, что его тренером стал именно Владимир Шутенко, руководитель судомодельного объединения Дома юных техников города Королева.
Сам тренер достижениям своего подопечного рад и старается его во всем поддерживать и направлять.

"У меня в группе по восемь-девять человек. Ребята ходят на занятия с удовольствием, ведь у них есть возможность научится компьютерным навыкам, создавая 3D-модели, и время на общение со сверстниками. Это такой хороший баланс. С Николаем мы занимаемся уже шестой год. Очень способный парень. Свободное время проводит у нас, а учитывая, что он из многодетной семьи, где помимо него шестеро братьев и сестер и есть свои домашние обязанности, то этого свободного времени остается не так много", рассказал Владимир Шутенко в беседе с корреспондентом проекта "Морская держава".

На фоне первого корабля-корвет Совершенный (слева на фото) - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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Команда сейчас активно готовится к летним соревнованиям и чемпионату первенства России в Москве. Николай всецело поглощен завершением работой над "Стерегущим".
"Над корветом еще устанавливается вертолет, это отдельная, сложная работа. Госчертежей по военным кораблям нет, есть обычные, в которых много нестыковок. В процессе работы обсуждаем все нюансы с преподавателем и дорабатываем детали на месте. Интерес к судомодельному спорту у меня очень велик. Если у многих зависимость от гаджетов, то у меня вот от моделирования кораблей. Поэтому не могу исключить, что, возможно, будущая профессия будет связана с этим направлением", поделился планами Николай.
 
Морская державаМорская державаРоссияОбъединенная судостроительная корпорацияМоскваКоролев
 
 
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