https://ria.ru/20210511/koronavirus-1731738327.html

В Москве за сутки госпитализировали 1225 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1225 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировано 1 225 человек с коронавирусом, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:14

2021-05-11T11:14

2021-05-11T11:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1 225 человек с коронавирусом, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровел ещё 2 051 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 012 703. В Москве выявлено 2 628 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1 225 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончался 61 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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