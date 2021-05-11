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В Москве за сутки госпитализировали 1225 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1225 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировано 1 225 человек с коронавирусом, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:14
2021-05-11T11:14
2021-05-11T11:14
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1 225 человек с коронавирусом, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровел ещё 2 051 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 012 703. В Москве выявлено 2 628 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1 225 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончался 61 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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