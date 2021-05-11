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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210511/koronavirus-1731736811.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:08
2021-05-11T11:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
республика алтай
еврейская автономная область
сахалинская область
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Сахалинская область - 0,004%, 3. Республика Алтай, Магаданская область - 0,02%", - говорится в сообщении.
республика алтай
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, республика алтай, еврейская автономная область, сахалинская область, в мире

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:08 11.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Сахалинская область - 0,004%, 3. Республика Алтай, Магаданская область - 0,02%", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРеспублика АлтайЕврейская автономная областьСахалинская областьВ мире
 
 
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