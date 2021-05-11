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В Белоруссии задержали партию гашиша весом 330 килограммов
В Белоруссии задержали партию гашиша весом 330 килограммов
Партию гашиша весом примерно в 330 килограммов, которую перевозили из Белоруссии в Россию в полу автопоезда, задержали в рамках совместной операции белорусских... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:07
2021-05-11T14:07
россия
евразийский экономический союз
витебская область
белоруссия
происшествия
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МИНСК, 11 мая – РИА Новости. Партию гашиша весом примерно в 330 килограммов, которую перевозили из Белоруссии в Россию в полу автопоезда, задержали в рамках совместной операции белорусских и российских правоохранителей, сообщил во вторник Государственный таможенный комитет республики."Ввоз на территорию ЕАЭС около 330 килограмм гашиша, которые были спрятаны в тайнике в полу полуприцепа, пресекли белорусские правоохранители… Преступление пресечено белорусскими таможенниками в рамках совместной операции с комитетом государственной безопасности Республики Беларусь и Федеральной службой безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства.Согласно ему, грузовик DAF, в полуприцепе которого и был оборудован тайник для перемещения крупной партии наркотиков, следовал из Германии в Россию через белорусско-польскую границу."Движение автопоезда с партией товара "пиво солодовое" приостановлено белорусскими таможенниками в Витебской области на трассе М1, недалеко от белорусско-российской границы. Чтобы убедиться в том, что в грузовом отсеке спрятан гашиш, а также определить точное место тайника, таможенники направили автопоезд на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса в пункт пропуска "Григоровщина", - отмечается в сообщении.По полученной сканограмме было установлено место сокрытия наркотика. "Чтобы извлечь гашиш из пола полуприцепа, необходимо было распилить пол на части с применением специального оборудования… В полу полуприцепа обнаружено около 330 килограммов гашиша. Эксперт управления государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области подтвердил, что спрессованное в виде плиток вещество растительного происхождения является опасным наркотическим средством – гашишем", - отмечается в сообщении.Витебская таможня в отношении водителя возбудила уголовное дело по статье о незаконном перемещении наркотиков через границу, ему грозит до десяти лет лишения свободы. "Водитель задержан … Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210407/gashish-1727167712.html
https://ria.ru/20210504/proisshestviya-1731119550.html
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россия, евразийский экономический союз, витебская область, белоруссия, происшествия

В Белоруссии задержали партию гашиша весом 330 килограммов

14:07 11.05.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе
Пункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 11 мая – РИА Новости. Партию гашиша весом примерно в 330 килограммов, которую перевозили из Белоруссии в Россию в полу автопоезда, задержали в рамках совместной операции белорусских и российских правоохранителей, сообщил во вторник Государственный таможенный комитет республики.
"Ввоз на территорию ЕАЭС около 330 килограмм гашиша, которые были спрятаны в тайнике в полу полуприцепа, пресекли белорусские правоохранители… Преступление пресечено белорусскими таможенниками в рамках совместной операции с комитетом государственной безопасности Республики Беларусь и Федеральной службой безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства.
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Согласно ему, грузовик DAF, в полуприцепе которого и был оборудован тайник для перемещения крупной партии наркотиков, следовал из Германии в Россию через белорусско-польскую границу.
"Движение автопоезда с партией товара "пиво солодовое" приостановлено белорусскими таможенниками в Витебской области на трассе М1, недалеко от белорусско-российской границы. Чтобы убедиться в том, что в грузовом отсеке спрятан гашиш, а также определить точное место тайника, таможенники направили автопоезд на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса в пункт пропуска "Григоровщина", - отмечается в сообщении.
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По полученной сканограмме было установлено место сокрытия наркотика. "Чтобы извлечь гашиш из пола полуприцепа, необходимо было распилить пол на части с применением специального оборудования… В полу полуприцепа обнаружено около 330 килограммов гашиша. Эксперт управления государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области подтвердил, что спрессованное в виде плиток вещество растительного происхождения является опасным наркотическим средством – гашишем", - отмечается в сообщении.
Витебская таможня в отношении водителя возбудила уголовное дело по статье о незаконном перемещении наркотиков через границу, ему грозит до десяти лет лишения свободы. "Водитель задержан … Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.
 
РоссияЕвразийский экономический союзВитебская областьБелоруссияПроисшествия
 
 
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