https://ria.ru/20210511/kazan-1731857861.html

Отец учеников казанской гимназии рассказал, как узнал о трагедии

Отец учеников казанской гимназии рассказал, как узнал о трагедии

Отец учеников школы в Казани, где утром произошла стрельба, рассказал журналистам, как узнал о трагедии. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T22:14

2021-05-11T22:14

2021-05-11T22:14

стрельба в школе в казани

россия

михаил мурашко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

казань

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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Отец учеников школы в Казани, где утром произошла стрельба, рассказал журналистам, как узнал о трагедии.Мужчина, как и сотни других неравнодушных к случившемуся людей, пришел к образовательному учреждению возложить цветы на мемориал. Он рассказал, что в этой школе учатся двое его детей - сын в шестом классе и дочка во втором."Когда мне прислали сообщение, что тут что-то взрывают, я подумал, что это какой-то фейк, наверное. Потом звоню двум учителям - никто трубки не берет. Стал звонить сыну, сын тихо со мной начал говорить: "Пап, нам в школу ломятся, взрывать хотят". Я слышу, там кто-то ломает что-то, я просто был в шоке. Сразу позвонил супруге, говорю - беги туда. И сам поехал быстро с работы сюда", - рассказал мужчина журналистам.По словам родителя, всем ученикам школы, даже не пострадавшим, нужна психологическая помощь."Я прошу республику Татарстан и президента Российской Федерации помочь этим детям, летом в какой-нибудь лагерь поехать. Потому что шестиклассник, мой ребенок в таком состоянии... даже не хочет в школу идти, говорит: "Пап, я не пойду", - сказал он.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что медики обзвонят всех детей, которые находились в школе, на предмет оказания им медицинской помощи.

https://ria.ru/20210511/deti-1731844501.html

https://ria.ru/20210511/kazan-1731838289.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, михаил мурашко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань