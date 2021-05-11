Отец учеников казанской гимназии рассказал, как узнал о трагедии
© РИА Новости / Пресс-служба НАК / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба
КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Отец учеников школы в Казани, где утром произошла стрельба, рассказал журналистам, как узнал о трагедии.
Мужчина, как и сотни других неравнодушных к случившемуся людей, пришел к образовательному учреждению возложить цветы на мемориал. Он рассказал, что в этой школе учатся двое его детей - сын в шестом классе и дочка во втором.
"Когда мне прислали сообщение, что тут что-то взрывают, я подумал, что это какой-то фейк, наверное. Потом звоню двум учителям - никто трубки не берет. Стал звонить сыну, сын тихо со мной начал говорить: "Пап, нам в школу ломятся, взрывать хотят". Я слышу, там кто-то ломает что-то, я просто был в шоке. Сразу позвонил супруге, говорю - беги туда. И сам поехал быстро с работы сюда", - рассказал мужчина журналистам.
По словам родителя, всем ученикам школы, даже не пострадавшим, нужна психологическая помощь.
"Я прошу республику Татарстан и президента Российской Федерации помочь этим детям, летом в какой-нибудь лагерь поехать. Потому что шестиклассник, мой ребенок в таком состоянии... даже не хочет в школу идти, говорит: "Пап, я не пойду", - сказал он.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что медики обзвонят всех детей, которые находились в школе, на предмет оказания им медицинской помощи.