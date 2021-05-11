https://ria.ru/20210511/kazan-1731838143.html

Матвиенко призвала извлечь уроки из трагедии в Казани

Матвиенко призвала извлечь уроки из трагедии в Казани

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что власть и общество должны извлечь уроки из трагедии в школе в Казани, где погибли люди. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T19:01

2021-05-11T19:01

2021-05-11T19:01

стрельба в школе в казани

валентина матвиенко

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что власть и общество должны извлечь уроки из трагедии в школе в Казани, где погибли люди.Парламентарий во вторник возложила цветы к представительству Татарстана в Москве, выразила соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы в школе Казани.По ее мнению, "и власть, и общество должны извлечь уроки из этой страшной трагедии".Матвиенко подчеркнула, что тот, кто поднял руки на жизнь детей, "должен понести самое суровое наказание". По ее мнению, такие преступления могут совершать только нелюди.Матвиенко отметила, что произошла страшная трагедия, страшная беда, погибли дети. Она выразила глубокие соболезнования семьям погибших."Невозможно представить себе горе тех, кто потерял своих детей, внуков, братьев, сестер", - сказала спикер.

https://ria.ru/20210511/uchitelnitsa-1731829920.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, валентина матвиенко, казань, происшествия