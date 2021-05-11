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Матвиенко призвала извлечь уроки из трагедии в Казани
Матвиенко призвала извлечь уроки из трагедии в Казани
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что власть и общество должны извлечь уроки из трагедии в школе в Казани, где погибли люди. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:01
2021-05-11T19:01
стрельба в школе в казани
валентина матвиенко
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что власть и общество должны извлечь уроки из трагедии в школе в Казани, где погибли люди.Парламентарий во вторник возложила цветы к представительству Татарстана в Москве, выразила соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы в школе Казани.По ее мнению, "и власть, и общество должны извлечь уроки из этой страшной трагедии".Матвиенко подчеркнула, что тот, кто поднял руки на жизнь детей, "должен понести самое суровое наказание". По ее мнению, такие преступления могут совершать только нелюди.Матвиенко отметила, что произошла страшная трагедия, страшная беда, погибли дети. Она выразила глубокие соболезнования семьям погибших."Невозможно представить себе горе тех, кто потерял своих детей, внуков, братьев, сестер", - сказала спикер.
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стрельба в школе в казани, валентина матвиенко, казань, происшествия

Матвиенко призвала извлечь уроки из трагедии в Казани

19:01 11.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкСитуация у школы в Казани, где произошла стрельба
Ситуация у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что власть и общество должны извлечь уроки из трагедии в школе в Казани, где погибли люди.
Парламентарий во вторник возложила цветы к представительству Татарстана в Москве, выразила соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы в школе Казани.
"Последние годы многое делалось для обеспечения безопасности школьников, но очевидно, что сделано не все", - сказала законодатель.
По ее мнению, "и власть, и общество должны извлечь уроки из этой страшной трагедии".
Матвиенко подчеркнула, что тот, кто поднял руки на жизнь детей, "должен понести самое суровое наказание". По ее мнению, такие преступления могут совершать только нелюди.
Матвиенко отметила, что произошла страшная трагедия, страшная беда, погибли дети. Она выразила глубокие соболезнования семьям погибших.
"Невозможно представить себе горе тех, кто потерял своих детей, внуков, братьев, сестер", - сказала спикер.
Мама одной из школьниц: Детей спасла учительница по английскому - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Стрельба в школе в КазаниВалентина МатвиенкоКазаньПроисшествия
 
 
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