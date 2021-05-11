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Опубликовано аудиосообщение ученицы казанской школы во время стрельбы
Опубликовано аудиосообщение ученицы казанской школы во время стрельбы
Появилась запись голосового сообщения, отправленного ученицей казанской школы №175 во время вооруженного нападения. Ее опубликовал телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:35
2021-05-11T17:46
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Появилась запись голосового сообщения, отправленного ученицей казанской школы №175 во время вооруженного нападения. Ее опубликовал телеканал РЕН ТВ.На аудио слышно, как девочка произнесла фразу: "Мы закрылись в кабинетах и сидим под партой". После этого прозвучали выстрелы. Сегодня утром в казанской школе №175 19-летний студент колледжа устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек, включая семерых детей. Еще 21 человек пострадал. Нападавшего задержали. У него было официально зарегистрированное оружие. Некоторые школьники смогли спастись, выпрыгнув из окон, однако двое детей разбились насмерть. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.
https://ria.ru/20210511/kazan-1731820302.html
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стрельба в школе в казани, казань, происшествия

Опубликовано аудиосообщение ученицы казанской школы во время стрельбы

17:35 11.05.2021 (обновлено: 17:46 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба НАК / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НАК
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Появилась запись голосового сообщения, отправленного ученицей казанской школы №175 во время вооруженного нападения. Ее опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На аудио слышно, как девочка произнесла фразу: "Мы закрылись в кабинетах и сидим под партой". После этого прозвучали выстрелы.
Сегодня утром в казанской школе №175 19-летний студент колледжа устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек, включая семерых детей. Еще 21 человек пострадал.
Нападавшего задержали. У него было официально зарегистрированное оружие.
Стрельба в школе в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
17:31
Ученик школы в Казани рассказал, как себя вел устроивший стрельбу студент
Некоторые школьники смогли спастись, выпрыгнув из окон, однако двое детей разбились насмерть.
Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
15:30
Знакомые рассказали о студенте, устроившем стрельбу в казанской школе
 
Стрельба в школе в КазаниКазаньПроисшествия
 
 
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