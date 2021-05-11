https://ria.ru/20210511/kazan-1731821574.html

Опубликовано аудиосообщение ученицы казанской школы во время стрельбы

Опубликовано аудиосообщение ученицы казанской школы во время стрельбы

Появилась запись голосового сообщения, отправленного ученицей казанской школы №175 во время вооруженного нападения. Ее опубликовал телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:35

2021-05-11T17:35

2021-05-11T17:46

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Появилась запись голосового сообщения, отправленного ученицей казанской школы №175 во время вооруженного нападения. Ее опубликовал телеканал РЕН ТВ.На аудио слышно, как девочка произнесла фразу: "Мы закрылись в кабинетах и сидим под партой". После этого прозвучали выстрелы. Сегодня утром в казанской школе №175 19-летний студент колледжа устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек, включая семерых детей. Еще 21 человек пострадал. Нападавшего задержали. У него было официально зарегистрированное оружие. Некоторые школьники смогли спастись, выпрыгнув из окон, однако двое детей разбились насмерть. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.

https://ria.ru/20210511/kazan-1731820302.html

https://ria.ru/20210511/strelba-1731794684.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, казань, происшествия