https://ria.ru/20210511/kazan-1731821574.html
Опубликовано аудиосообщение ученицы казанской школы во время стрельбы
Опубликовано аудиосообщение ученицы казанской школы во время стрельбы
Появилась запись голосового сообщения, отправленного ученицей казанской школы №175 во время вооруженного нападения. Ее опубликовал телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:35
2021-05-11T17:35
2021-05-11T17:46
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731773478_0:0:2211:1243_1920x0_80_0_0_8fae9e15e162e325185c4ce4f4358891.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Появилась запись голосового сообщения, отправленного ученицей казанской школы №175 во время вооруженного нападения. Ее опубликовал телеканал РЕН ТВ.На аудио слышно, как девочка произнесла фразу: "Мы закрылись в кабинетах и сидим под партой". После этого прозвучали выстрелы. Сегодня утром в казанской школе №175 19-летний студент колледжа устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек, включая семерых детей. Еще 21 человек пострадал. Нападавшего задержали. У него было официально зарегистрированное оружие. Некоторые школьники смогли спастись, выпрыгнув из окон, однако двое детей разбились насмерть. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.
https://ria.ru/20210511/kazan-1731820302.html
https://ria.ru/20210511/strelba-1731794684.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731773478_0:0:2185:1638_1920x0_80_0_0_b071002399837100db65ca4c963f6a3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба в школе в казани, казань, происшествия