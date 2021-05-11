https://ria.ru/20210511/kazan-1731805529.html

ФСБ отменила режим КТО, введенный рядом со школой в Казани

ФСБ отменила режим КТО, введенный рядом со школой в Казани

Управление ФСБ России по Татарстану отменило режим контртеррористической операции, введённый в части Казани после стрельбы в школе N175, сообщает ведомство. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:29

2021-05-11T16:29

2021-05-11T21:15

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Управление ФСБ России по Татарстану отменило режим контртеррористической операции, введённый в части Казани после стрельбы в школе N175, сообщает ведомство.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."С 14 часов 30 минут по московскому времени 11 мая 2021 года в пределах территории проведения КТО правовой режим контртеррористической операции отменен", - говорится в сообщении.Управление напоминает, что в связи с произошедшим "преступлением террористической направленности" в гимназии N175 на части территории Советского района Казани проводилась контртеррористическая операция – с 10.10 мск на территории, ограниченной улицами Джаудата Файзи – Мамадышский Тракт – Магистральная – Хайдара Бигичева, действовал правовой режим КТО."В ходе КТО была установлена личность террориста, осуществившего стрельбу из огнестрельного оружия в гимназии N175 Казани, он был задержан. При нем обнаружено охотничье ружье и патроны к нему", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20210511/ubiystvo-1731791471.html

https://ria.ru/20210511/pogibshie-1731790206.html

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Кадры силовиков с оружием на прилегающих к школе улицах Вокруг 175-й школы оцепление, у каждого входа и на прилегающих улицах силовики с оружием. 2021-05-11T16:29 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рустам минниханов, казань, происшествия