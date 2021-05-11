https://ria.ru/20210511/kazan-1731786250.html

Мурашко и Кравцов вылетели в Казань

Мурашко и Кравцов вылетели в Казань

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов вылетели спецбортом МЧС из аэропорта Жуковский в Казань из-за трагедии в... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:54

2021-05-11T14:54

2021-05-11T14:54

стрельба в школе в казани

россия

сергей кравцов

михаил мурашко

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рустам минниханов

владимир путин

казань

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов вылетели спецбортом МЧС из аэропорта Жуковский в Казань из-за трагедии в школе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Мурашко и Кравцову экстренно вылететь в Казань из-за ЧП.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731784156.html

россия

казань

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стрельба в школе в казани, россия, сергей кравцов, михаил мурашко, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рустам минниханов, владимир путин, казань, происшествия