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Курский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Курский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:55
2021-05-11T12:55
стрельба в школе в казани
роман старовойт
рустам минниханов
курская область
казань
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 11 мая – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани."От себя лично и от всех жителей Курской области приношу глубокие соболезнования в связи с трагедией в школе №175 города Казань. Больно осознавать, что погибли дети. Ужасно и горестно, когда жизнь обрывается в таком раннем возрасте. Нет никакого оправдания виновникам трагедии. Мы разделяем горе семей, в чьи двери постучалась эта страшная беда. Сил и мужества всем, кто потерял родных. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - приводит слова Старовойта администрация области.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
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курская область
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стрельба в школе в казани, роман старовойт, рустам минниханов, курская область, казань, происшествия

Курский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

12:55 11.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 11 мая – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани.
"От себя лично и от всех жителей Курской области приношу глубокие соболезнования в связи с трагедией в школе №175 города Казань. Больно осознавать, что погибли дети. Ужасно и горестно, когда жизнь обрывается в таком раннем возрасте. Нет никакого оправдания виновникам трагедии. Мы разделяем горе семей, в чьи двери постучалась эта страшная беда. Сил и мужества всем, кто потерял родных. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - приводит слова Старовойта администрация области.
Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
12:54
Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани
 
Стрельба в школе в КазаниРоман СтаровойтРустам МиннихановКурская областьКазаньПроисшествия
 
 
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