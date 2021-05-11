Курский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме
ВОРОНЕЖ, 11 мая – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани.
"От себя лично и от всех жителей Курской области приношу глубокие соболезнования в связи с трагедией в школе №175 города Казань. Больно осознавать, что погибли дети. Ужасно и горестно, когда жизнь обрывается в таком раннем возрасте. Нет никакого оправдания виновникам трагедии. Мы разделяем горе семей, в чьи двери постучалась эта страшная беда. Сил и мужества всем, кто потерял родных. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - приводит слова Старовойта администрация области.
Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.