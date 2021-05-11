https://ria.ru/20210511/kazan-1731762359.html

Курский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Курский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:55

2021-05-11T12:55

2021-05-11T12:55

стрельба в школе в казани

роман старовойт

рустам минниханов

курская область

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155090/20/1550902058_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_7a137e708fad3e47ee6420aaf43d3541.jpg

ВОРОНЕЖ, 11 мая – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани."От себя лично и от всех жителей Курской области приношу глубокие соболезнования в связи с трагедией в школе №175 города Казань. Больно осознавать, что погибли дети. Ужасно и горестно, когда жизнь обрывается в таком раннем возрасте. Нет никакого оправдания виновникам трагедии. Мы разделяем горе семей, в чьи двери постучалась эта страшная беда. Сил и мужества всем, кто потерял родных. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - приводит слова Старовойта администрация области.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

https://ria.ru/20210511/sobyanin-1731761730.html

курская область

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, роман старовойт, рустам минниханов, курская область, казань, происшествия