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Расследовать стрельбу в Казани будет центральный аппарат СК
Расследовать стрельбу в Казани будет центральный аппарат СК
Расследованием уголовного дела, возбужденного после стрельбы в казанской школе, займутся в центральном аппарате Следственного комитета РФ, сообщила журналистам... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:17
2021-05-11T12:28
светлана петренко
александр бастрыкин
республика татарстан (татарстан)
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Расследованием уголовного дела, возбужденного после стрельбы в казанской школе, займутся в центральном аппарате Следственного комитета РФ, сообщила журналистам во вторник официальный представитель ведомства Светлана Петренко."По факту нападения на общеобразовательное учреждение "Гимназия №175", в результате которого погибли люди, следственным управлением СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Председателем СК РФ Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата", - сказала она.По предварительной информации следствия, вооруженный молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл стрельбу. СК РФ сообщает о "нескольких погибших", не уточняя цифру, а также о раненых, которым оказывается медпомощь.В то же время Национальный антитеррористический комитет сообщал о гибели семи детей и ранении 16 учащихся и сотрудников гимназии. Неофициально представитель экстренных служб сообщал РИА Новости об 11 погибших."Нападавший задержан, его личность установлена – это местный житель 2001 года рождения", - добавила Петренко.По указанию Бастрыкина на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ.
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республика татарстан (татарстан)
россия
казань
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Кадры эвакуации школьников в Татарстане
В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом - о девяти жертвах. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.
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светлана петренко, александр бастрыкин, республика татарстан (татарстан), стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия

Расследовать стрельбу в Казани будет центральный аппарат СК

12:17 11.05.2021 (обновлено: 12:28 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба
Сотрудник правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Расследованием уголовного дела, возбужденного после стрельбы в казанской школе, займутся в центральном аппарате Следственного комитета РФ, сообщила журналистам во вторник официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"По факту нападения на общеобразовательное учреждение "Гимназия №175", в результате которого погибли люди, следственным управлением СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Председателем СК РФ Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата", - сказала она.
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 12:03
Путин заслушал доклад Бортникова о ЧП в казанской школе
По предварительной информации следствия, вооруженный молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл стрельбу. СК РФ сообщает о "нескольких погибших", не уточняя цифру, а также о раненых, которым оказывается медпомощь.
В то же время Национальный антитеррористический комитет сообщал о гибели семи детей и ранении 16 учащихся и сотрудников гимназии. Неофициально представитель экстренных служб сообщал РИА Новости об 11 погибших.
"Нападавший задержан, его личность установлена – это местный житель 2001 года рождения", - добавила Петренко.
По указанию Бастрыкина на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ.
 
Светлана ПетренкоАлександр БастрыкинРеспублика Татарстан (Татарстан)Стрельба в школе в КазаниРоссияСледственный комитет России (СК РФ)КазаньПроисшествия
 
 
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