https://ria.ru/20210511/kazan-1731752632.html
Расследовать стрельбу в Казани будет центральный аппарат СК
Расследовать стрельбу в Казани будет центральный аппарат СК
Расследованием уголовного дела, возбужденного после стрельбы в казанской школе, займутся в центральном аппарате Следственного комитета РФ, сообщила журналистам... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:17
2021-05-11T12:17
2021-05-11T12:28
светлана петренко
александр бастрыкин
республика татарстан (татарстан)
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731750005_0:90:3324:1961_1920x0_80_0_0_9264eee15423e53ba3581731800efd23.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Расследованием уголовного дела, возбужденного после стрельбы в казанской школе, займутся в центральном аппарате Следственного комитета РФ, сообщила журналистам во вторник официальный представитель ведомства Светлана Петренко."По факту нападения на общеобразовательное учреждение "Гимназия №175", в результате которого погибли люди, следственным управлением СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Председателем СК РФ Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата", - сказала она.По предварительной информации следствия, вооруженный молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл стрельбу. СК РФ сообщает о "нескольких погибших", не уточняя цифру, а также о раненых, которым оказывается медпомощь.В то же время Национальный антитеррористический комитет сообщал о гибели семи детей и ранении 16 учащихся и сотрудников гимназии. Неофициально представитель экстренных служб сообщал РИА Новости об 11 погибших."Нападавший задержан, его личность установлена – это местный житель 2001 года рождения", - добавила Петренко.По указанию Бастрыкина на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ.
https://ria.ru/20210511/doklad-1731750074.html
республика татарстан (татарстан)
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731750005_116:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_abcca2fea3b6e83930e5619e087c4340.jpg
Кадры эвакуации школьников в Татарстане
В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом - о девяти жертвах. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.
2021-05-11T12:17
true
PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана петренко, александр бастрыкин, республика татарстан (татарстан), стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия