https://ria.ru/20210511/kazan-1731752632.html

Расследовать стрельбу в Казани будет центральный аппарат СК

Расследовать стрельбу в Казани будет центральный аппарат СК

Расследованием уголовного дела, возбужденного после стрельбы в казанской школе, займутся в центральном аппарате Следственного комитета РФ, сообщила журналистам... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:17

2021-05-11T12:17

2021-05-11T12:28

светлана петренко

александр бастрыкин

республика татарстан (татарстан)

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Расследованием уголовного дела, возбужденного после стрельбы в казанской школе, займутся в центральном аппарате Следственного комитета РФ, сообщила журналистам во вторник официальный представитель ведомства Светлана Петренко."По факту нападения на общеобразовательное учреждение "Гимназия №175", в результате которого погибли люди, следственным управлением СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Председателем СК РФ Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата", - сказала она.По предварительной информации следствия, вооруженный молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл стрельбу. СК РФ сообщает о "нескольких погибших", не уточняя цифру, а также о раненых, которым оказывается медпомощь.В то же время Национальный антитеррористический комитет сообщал о гибели семи детей и ранении 16 учащихся и сотрудников гимназии. Неофициально представитель экстренных служб сообщал РИА Новости об 11 погибших."Нападавший задержан, его личность установлена – это местный житель 2001 года рождения", - добавила Петренко.По указанию Бастрыкина на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ.

https://ria.ru/20210511/doklad-1731750074.html

республика татарстан (татарстан)

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры эвакуации школьников в Татарстане В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом - о девяти жертвах. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа. 2021-05-11T12:17 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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светлана петренко, александр бастрыкин, республика татарстан (татарстан), стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия