https://ria.ru/20210511/kazan-1731747950.html

Глава Приморья выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани

Глава Приморья выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани

Глава Приморья Олег Кожемяко выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани, пожелав всем, кого она коснулась, сил и стойкости духа. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:56

2021-05-11T11:56

2021-05-11T11:56

стрельба в школе в казани

олег кожемяко

рустам минниханов

владивосток

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586486842_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_971255e195955de427aae0f8b31cbac2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани, пожелав всем, кого она коснулась, сил и стойкости духа.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. По неофициальным данным, погибли 11 человек, четверо госпитализированы. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости сообщили, что погибли восемь человек - семь детей и учительница, еще 20 ранены. Глава республики Рустам Минниханов сообщил, что стрельбу в казанской школе устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие."В этот тяжёлый для жителей Казани день мы вместе с вами переживаем боль невосполнимой утраты, скорбим по погибшим. Страшную новость в Приморье восприняли с тревогой в сердцах. Сил и стойкости духа всем, кого коснулась эта трагедия. Держитесь, друзья казанцы. Приморье с вами", - сказал Кожемяко, чьей комментарий РИА Новости предоставил его пресс-секретарь.Ранее мэр Владивостока распорядился усилить меры безопасности во всех школах города. Всем руководителям школ рекомендовано неукоснительно соблюдать требования безопасности, которые подразумевают запрет на допуск в помещения посторонних лиц. Вход в школу должен предоставляться только при предъявлении документа.

https://ria.ru/20210511/traur-1731746320.html

владивосток

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места стрельбы в казанской школе Кадры с места стрельбы в казанской школе 2021-05-11T11:56 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, олег кожемяко, рустам минниханов, владивосток, казань, происшествия