https://ria.ru/20210511/kazan-1731747950.html
Глава Приморья выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани
Глава Приморья выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани
Глава Приморья Олег Кожемяко выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани, пожелав всем, кого она коснулась, сил и стойкости духа. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:56
2021-05-11T11:56
2021-05-11T11:56
стрельба в школе в казани
олег кожемяко
рустам минниханов
владивосток
казань
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани, пожелав всем, кого она коснулась, сил и стойкости духа.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. По неофициальным данным, погибли 11 человек, четверо госпитализированы. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости сообщили, что погибли восемь человек - семь детей и учительница, еще 20 ранены. Глава республики Рустам Минниханов сообщил, что стрельбу в казанской школе устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие."В этот тяжёлый для жителей Казани день мы вместе с вами переживаем боль невосполнимой утраты, скорбим по погибшим. Страшную новость в Приморье восприняли с тревогой в сердцах. Сил и стойкости духа всем, кого коснулась эта трагедия. Держитесь, друзья казанцы. Приморье с вами", - сказал Кожемяко, чьей комментарий РИА Новости предоставил его пресс-секретарь.Ранее мэр Владивостока распорядился усилить меры безопасности во всех школах города. Всем руководителям школ рекомендовано неукоснительно соблюдать требования безопасности, которые подразумевают запрет на допуск в помещения посторонних лиц. Вход в школу должен предоставляться только при предъявлении документа.
https://ria.ru/20210511/traur-1731746320.html
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Кадры с места стрельбы в казанской школе
Кадры с места стрельбы в казанской школе
2021-05-11T11:56
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стрельба в школе в казани, олег кожемяко, рустам минниханов, владивосток, казань, происшествия