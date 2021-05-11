https://ria.ru/20210511/kadyrov-1731786405.html

Кадыров прокомментировал трагедию в казанской школе

Кадыров прокомментировал трагедию в казанской школе

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя трагедию в казанской гимназии, подчеркнул, что "у террористов, направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:56

2021-05-11T14:56

2021-05-11T15:47

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

стрельба в школе в казани

рамзан кадыров

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя трагедию в казанской гимназии, подчеркнул, что "у террористов, направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни религии, ни чести".Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Я уже неоднократно говорил, что у террористов, направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни религии, ни чести. Это больные животные, которыми движет только желание убивать слабых и беззащитных людей. Уверен, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего", - написал Кадыров в Telegram-канале.Кадыров также выразил соболезнования родным и близким погибших, а также президенту Татарстана Рустаму Минниханову."Мы вместе со всей страной глубоко осуждаем это ужасное и вопиющее преступление. Надеюсь, что суд вынесет самое суровое наказание для преступника по всей строгости закона", - подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/sobyanin-1731782605.html

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Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе 2021-05-11T14:56 true PT1M37S

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россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, стрельба в школе в казани, рамзан кадыров, происшествия