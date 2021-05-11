https://ria.ru/20210511/izrail-1731792129.html
В Ашкелоне при попадании ракеты в дом погибли двое израильтян
В Ашкелоне при попадании ракеты в дом погибли двое израильтян
Двое израильтян погибли в результате ракетных обстрелов из сектора Газа по югу страны, сообщило министерство иностранных дел. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:20
2021-05-11T15:20
2021-05-11T17:34
ашкелон
ашдод
мид израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731687241_0:318:3074:2047_1920x0_80_0_0_8adb272cec43cb021a9706d3a78a49d4.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Двое израильтян погибли в результате ракетных обстрелов из сектора Газа по югу страны, сообщило министерство иностранных дел."В результате этого попадания ракеты террористов в жилой дом в Ашкелоне погибли двое мирных израильтян", - сообщил МИД Израиля в официальном канале Telegram.Ранее служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что медики оказывают помощь 80-летней женщине, чьё состояние оценивается как критическое.Также сообщалось о четырех легко раненных осколками стекла и 17 пострадавшим от панических атак.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/izrail-1731749077.html
https://ria.ru/20210511/obstrely-1731712379.html
ашкелон
ашдод
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731687241_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_07d36d3381b0c0dcbe375741602c020a.jpg
Сирена воздушной тревоги прерывает работу врачей в Ашкелоне
Врачи скорой работают на месте ракетных ударов в израильском Ашкелоне. Когда вдруг начинает выть сирена воздушной тревоги, все бросаются на землю.
2021-05-11T15:20
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ашкелон, ашдод, мид израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире