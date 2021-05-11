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В Ашкелоне при попадании ракеты в дом погибли двое израильтян
В Ашкелоне при попадании ракеты в дом погибли двое израильтян
Двое израильтян погибли в результате ракетных обстрелов из сектора Газа по югу страны, сообщило министерство иностранных дел. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:20
2021-05-11T17:34
ашкелон
ашдод
мид израиля‎
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Двое израильтян погибли в результате ракетных обстрелов из сектора Газа по югу страны, сообщило министерство иностранных дел."В результате этого попадания ракеты террористов в жилой дом в Ашкелоне погибли двое мирных израильтян", - сообщил МИД Израиля в официальном канале Telegram.Ранее служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что медики оказывают помощь 80-летней женщине, чьё состояние оценивается как критическое.Также сообщалось о четырех легко раненных осколками стекла и 17 пострадавшим от панических атак.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/izrail-1731749077.html
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ашкелон
ашдод
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Сирена воздушной тревоги прерывает работу врачей в Ашкелоне
Врачи скорой работают на месте ракетных ударов в израильском Ашкелоне. Когда вдруг начинает выть сирена воздушной тревоги, все бросаются на землю.
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ашкелон, ашдод, мид израиля‎, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире

В Ашкелоне при попадании ракеты в дом погибли двое израильтян

15:20 11.05.2021 (обновлено: 17:34 11.05.2021)
 
© REUTERS / Mohammed SalemРакеты запущены палестинскими боевиками по Израилю, в Газе 10 мая 2021 года
Ракеты запущены палестинскими боевиками по Израилю, в Газе 10 мая 2021 года - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Двое израильтян погибли в результате ракетных обстрелов из сектора Газа по югу страны, сообщило министерство иностранных дел.
"В результате этого попадания ракеты террористов в жилой дом в Ашкелоне погибли двое мирных израильтян", - сообщил МИД Израиля в официальном канале Telegram.
Израильские воздушные удары на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Ранее служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что медики оказывают помощь 80-летней женщине, чьё состояние оценивается как критическое.
Также сообщалось о четырех легко раненных осколками стекла и 17 пострадавшим от панических атак.
С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.
Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
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АшкелонАшдодМИД Израиля‎Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИзраильВ мире
 
 
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