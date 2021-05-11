https://ria.ru/20210511/izrail-1731792129.html

В Ашкелоне при попадании ракеты в дом погибли двое израильтян

В Ашкелоне при попадании ракеты в дом погибли двое израильтян

Двое израильтян погибли в результате ракетных обстрелов из сектора Газа по югу страны, сообщило министерство иностранных дел. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:20

2021-05-11T15:20

2021-05-11T17:34

ашкелон

ашдод

мид израиля‎

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Двое израильтян погибли в результате ракетных обстрелов из сектора Газа по югу страны, сообщило министерство иностранных дел."В результате этого попадания ракеты террористов в жилой дом в Ашкелоне погибли двое мирных израильтян", - сообщил МИД Израиля в официальном канале Telegram.Ранее служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что медики оказывают помощь 80-летней женщине, чьё состояние оценивается как критическое.Также сообщалось о четырех легко раненных осколками стекла и 17 пострадавшим от панических атак.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/izrail-1731749077.html

https://ria.ru/20210511/obstrely-1731712379.html

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Сирена воздушной тревоги прерывает работу врачей в Ашкелоне Врачи скорой работают на месте ракетных ударов в израильском Ашкелоне. Когда вдруг начинает выть сирена воздушной тревоги, все бросаются на землю. 2021-05-11T15:20 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ашкелон, ашдод, мид израиля‎, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире