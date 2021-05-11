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Израильский истребитель атаковал жилой дом в Газе
Израильский истребитель атаковал жилой дом в Газе
Израильский военный самолет нанес удар по жилому дому на улице Омар аль-Мохтар в городе Газа, сообщает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:23
2021-05-11T16:22
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
хамас
палестина
израиль
в мире
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ГАЗА, 11 мая — РИА Новости. Израильский военный самолет нанес удар по жилому дому на улице Омар аль-Мохтар в городе Газа, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Очевидцы сообщают о трех погибших, находившихся в квартире. Информацию об атаке подтвердили представители военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам"."Израильские военные самолёты нанесли удар по объекту, принадлежащему "Бригадам Аль-Кассам", есть погибшие и пропавшие без вести", — сообщили они журналистам.Обмен ударами начался после столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими военнослужащими, при которых пострадали более 200 человек.Палестинские группировки стали обстреливать территорию, ответственность на себя взяли "Бригады Аль-Кассам". Всего они выпустили около 200 ракет, 90 процентов из которых перехватила система ПВО "Железный купол". Тель-Авив в ответ поразил 130 военных целей палестинских группировок на территории сектора, ликвидировав 15 боевиков.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона. После переворота 2007 года сектором Газа управляет исламистская организация ХАМАС.Процесс мирного урегулирования конфликта приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.
https://ria.ru/20210511/khamas-1731704918.html
https://ria.ru/20210511/lavrov-1731720891.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире

Израильский истребитель атаковал жилой дом в Газе

14:23 11.05.2021 (обновлено: 16:22 11.05.2021)
 
© REUTERS / Suhaib SalemРуины в городе Газа по которому был произведен авиаудар израильской армией
Руины в городе Газа по которому был произведен авиаудар израильской армией - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© REUTERS / Suhaib Salem
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ГАЗА, 11 мая — РИА Новости. Израильский военный самолет нанес удар по жилому дому на улице Омар аль-Мохтар в городе Газа, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Очевидцы сообщают о трех погибших, находившихся в квартире. Информацию об атаке подтвердили представители военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам".
Полиция возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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"Израильские военные самолёты нанесли удар по объекту, принадлежащему "Бригадам Аль-Кассам", есть погибшие и пропавшие без вести", — сообщили они журналистам.
Обмен ударами начался после столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими военнослужащими, при которых пострадали более 200 человек.
Палестинские группировки стали обстреливать территорию, ответственность на себя взяли "Бригады Аль-Кассам". Всего они выпустили около 200 ракет, 90 процентов из которых перехватила система ПВО "Железный купол". Тель-Авив в ответ поразил 130 военных целей палестинских группировок на территории сектора, ликвидировав 15 боевиков.
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Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона. После переворота 2007 года сектором Газа управляет исламистская организация ХАМАС.
Процесс мирного урегулирования конфликта приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.
Израильские воздушные удары на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 12:00В мире
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаХамасПалестинаИзраильВ мире
 
 
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