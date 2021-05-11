https://ria.ru/20210511/izrail-1731759940.html

МИД Израиля призвал международное сообщество осудить ракетные обстрелы

МИД Израиля призвал международное сообщество осудить ракетные обстрелы

Министерство иностранных дел Израиля в специальном заявлении призвало международное сообщество осудить ракетные обстрелы гражданского населения страны и... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:45

2021-05-11T12:45

2021-05-11T13:55

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

мид израиля‎

хамас

восточный иерусалим

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля в специальном заявлении призвало международное сообщество осудить ракетные обстрелы гражданского населения страны и поддержать право на самооборону.С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Обстрелы продолжаются и во вторник утром. Сирены воздушной тревоги утром во вторник звучали в городах и поселках, прилегающих к сектору Газа, и в городе Ашкелон."ХАМАС и другие палестинские террористические организации в секторе Газа ведут интенсивный ракетный огонь по территории Израиля, пытаясь поразить исключительно гражданские объекты и населенные пункты", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства. МИД подчеркивает, что государство Израиль предпримет любые действия, необходимые для защиты своих граждан, и не позволит безнаказанно атаковать гражданское население Израиля.В заявлении отдельно отмечается, что Израиль пытался сгладить ситуацию в Иерусалиме, где накануне, когда в стране отмечали День Иерусалима в ознаменование распространения суверенитета на восточную часть города, вспыхнули масштабные волнения, которые привели к большому числу пострадавших. Одной из причин волнений стало решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После того, как утром в понедельник израильские силовики оттеснили палестинцев с территории мечети Аль-Акса, молодые мусульмане начали закидывать израильских стражей порядка камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. Полиция применила спецсредства для разгона толпы. Красный полумесяц сообщил о более чем 300 пострадавших в понедельник у мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Израильская полиция сообщила, что в столкновениях пострадали также девять ее сотрудников. Вечером в понедельник беспорядки в Иерусалиме продолжились."Были принятые такие беспрецедентные односторонние шаги доброй воли, как отсрочка слушания дела об имущественном конфликте в иерусалимском районе Шейх Джаррах в Верховном суде Израиля, запрет евреям посещать Храмовую гору в День Иерусалима, изменение маршрута традиционной праздничной процессии, а затем и ее полная отмена", - говорится в заявлении МИД.

https://ria.ru/20210511/izrail-1731732973.html

https://ria.ru/20210510/netanyakhu-1731692188.html

восточный иерусалим

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, мид израиля‎, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире