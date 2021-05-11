https://ria.ru/20210511/izrail-1731707890.html

В армии Израиля заявили о многочасовом обстреле со стороны сектора Газа

В армии Израиля заявили о многочасовом обстреле со стороны сектора Газа

Группировки в секторе Газа запускают ракеты по Израилю без остановки уже на протяжении 10 часов, заявляет израильская армия. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T04:06

2021-05-11T04:06

2021-05-11T09:26

тель-авив

хамас

восточный иерусалим

сектор газа

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Группировки в секторе Газа запускают ракеты по Израилю без остановки уже на протяжении 10 часов, заявляет израильская армия."С 18.00 террористические группировки в секторе Газа запускают ракеты против гражданского населения в Израиле. Без остановки. Сейчас 04.00. Это уже 10 часов ракетных обстрелов", - говорится в заявлении армии в Twitter.Ранее ХАМАС заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этого около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой ПРО "Железный купол".Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.

https://ria.ru/20210511/khamas-1731704918.html

тель-авив

восточный иерусалим

сектор газа

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Запуск ракет военного крыла ХАМАС над сектором Газа ХАМАС обстрелял Израиль из ракетных установок в понедельник. На кадрах, снятых над сектором Газа, видно, как запускаются несколько ракет. 2021-05-11T04:06 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тель-авив, хамас, восточный иерусалим, сектор газа, израиль, в мире