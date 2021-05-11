Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/izrail-1731707890.html
В армии Израиля заявили о многочасовом обстреле со стороны сектора Газа
В армии Израиля заявили о многочасовом обстреле со стороны сектора Газа
Группировки в секторе Газа запускают ракеты по Израилю без остановки уже на протяжении 10 часов, заявляет израильская армия. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T04:06
2021-05-11T09:26
тель-авив
хамас
восточный иерусалим
сектор газа
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152525/22/1525252287_0:278:5152:3176_1920x0_80_0_0_e2f79d211801626bd88be1b239592e20.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Группировки в секторе Газа запускают ракеты по Израилю без остановки уже на протяжении 10 часов, заявляет израильская армия."С 18.00 террористические группировки в секторе Газа запускают ракеты против гражданского населения в Израиле. Без остановки. Сейчас 04.00. Это уже 10 часов ракетных обстрелов", - говорится в заявлении армии в Twitter.Ранее ХАМАС заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этого около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой ПРО "Железный купол".Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.
https://ria.ru/20210511/khamas-1731704918.html
тель-авив
восточный иерусалим
сектор газа
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Запуск ракет военного крыла ХАМАС над сектором Газа
ХАМАС обстрелял Израиль из ракетных установок в понедельник. На кадрах, снятых над сектором Газа, видно, как запускаются несколько ракет.
2021-05-11T04:06
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152525/22/1525252287_0:0:4580:3435_1920x0_80_0_0_bd85eadc08683a7e32c68aa03d6a86fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тель-авив, хамас, восточный иерусалим, сектор газа, израиль, в мире

В армии Израиля заявили о многочасовом обстреле со стороны сектора Газа

04:06 11.05.2021 (обновлено: 09:26 11.05.2021)
 
© AP Photo / David CohenКонденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля
Конденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AP Photo / David Cohen
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Группировки в секторе Газа запускают ракеты по Израилю без остановки уже на протяжении 10 часов, заявляет израильская армия.
"С 18.00 террористические группировки в секторе Газа запускают ракеты против гражданского населения в Израиле. Без остановки. Сейчас 04.00. Это уже 10 часов ракетных обстрелов", - говорится в заявлении армии в Twitter.
Ранее ХАМАС заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этого около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой ПРО "Железный купол".
Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.
Полиция возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
01:16
ХАМАС предъявил ультиматум Израилю
 
Тель-АвивХамасВосточный ИерусалимСектор ГазаИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21В районе казанской школы, где произошла стрельба, ввели режим КТО
11:20Зеленский оценил ситуацию в Донбассе
11:20Полиция проводит оперативные действия в здании казанской школы после ЧП
11:19Пособники стрелявшего в школе в Казани не определены, заявил Минниханов 0:14
11:17Семьям погибших и пострадавших при ЧП в казанской школе окажут помощь
11:16Совфед обсудит ЧП в казанской школе
11:16Стали известны подробности вооруженного нападения на школу в Казани
11:15Тихановская планирует провести переговоры с властями Греции
11:14В Москве за сутки госпитализировали 1225 пациентов с COVID-19
11:12Глава Татарстана прокомментировал ситуацию после стрельбы в школе
11:12Глава Татарстана рассказал о мужчине, открывшем стрельбу в школе в Казани
11:10Одного из подозреваемых в стрельбе в казанской школе ликвидировали
11:08Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:07Россия выполнила контракт по поставке Венгрии вакцины "Спутник V"
11:04В России выявили 8115 новых случаев заражения коронавирусом
11:04В России за сутки умерли 329 пациентов с COVID-19
11:03После стрельбы в казанской школе возбудили уголовное дело
11:03В России за сутки выписали 7009 переболевших COVID-19
11:02Парламентская ассамблея НАТО обсудит отношения с Россией
11:02В Москве выявили 2628 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния