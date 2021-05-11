https://ria.ru/20210511/izrail-1731707890.html
В армии Израиля заявили о многочасовом обстреле со стороны сектора Газа
В армии Израиля заявили о многочасовом обстреле со стороны сектора Газа
Группировки в секторе Газа запускают ракеты по Израилю без остановки уже на протяжении 10 часов, заявляет израильская армия. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T04:06
2021-05-11T04:06
2021-05-11T09:26
тель-авив
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восточный иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Группировки в секторе Газа запускают ракеты по Израилю без остановки уже на протяжении 10 часов, заявляет израильская армия."С 18.00 террористические группировки в секторе Газа запускают ракеты против гражданского населения в Израиле. Без остановки. Сейчас 04.00. Это уже 10 часов ракетных обстрелов", - говорится в заявлении армии в Twitter.Ранее ХАМАС заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этого около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой ПРО "Железный купол".Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.
https://ria.ru/20210511/khamas-1731704918.html
тель-авив
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Запуск ракет военного крыла ХАМАС над сектором Газа
ХАМАС обстрелял Израиль из ракетных установок в понедельник. На кадрах, снятых над сектором Газа, видно, как запускаются несколько ракет.
2021-05-11T04:06
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