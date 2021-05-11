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Наука
https://ria.ru/20210511/ios-1730687884.html
Главные особенности iOS 15: редизайн, дата выхода, поддержка iPhone
Главные особенности iOS 15: редизайн, дата выхода, поддержка iPhone
В апреле Apple выпустила небольшое обновление iOS 14.5, которое принесло несколько улучшений и полезных функций на iPhone. Но настоящие изменения пользователей... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T08:00
2021-05-11T07:56
наука
apple ipad
google android
apple ios
apple
купертино
технологии
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Кирилл Каримов. В апреле Apple выпустила небольшое обновление iOS 14.5, которое принесло несколько улучшений и полезных функций на iPhone. Но настоящие изменения пользователей "яблочной" продукции ждут в iOS 15, информации о которой все больше. Чем удивит новая операционная система — в материале РИА Новости.Изменения в дизайне iOS 15Apple всегда осторожно внедряла изменения в интерфейс операционки. Так, в 2020-м наконец-то появились виджеты — пусть и с заметным отличием от аналога у Android. Системе образца этого года тоже достанутся заметные внешние нововведения.Тем же iOS-виджетам инсайдеры обещают переосмысление в сторону большей интерактивности. В частности, их научат регулировать громкость или включать/выключать какую-либо функцию. Кроме того, пользователи получат возможность выбирать размер виджета, чего пока в iPhone нет. А iPadOS и вовсе до сих пор не способна добавлять подобные блоки в сетку иконок приложений.Журналист Bloomberg Марк Гурман, известный точными прогнозами о "яблоках", считает, что в iOS 15 переработают экран блокировки. Подробностей, как часто бывает, пока нет, но, видимо, Apple пойдет по пути увеличения функциональности и кастомизации этой части интерфейса, разрешив пользователям запускать с него те или иные опции.Аналитик Минг-Чи Куо, чьи инсайды считаются одними из самых правдивых, неоднократно заявлял, что в 2021-м на iPhone увеличат частоту дисплея, чтобы догнать конкурентов. Возможно, появится и режим Always On Display ("Всегда на дисплее"), позволяющий устройствам с OLED-матрицами выводить важную информацию на выключенный экран.Не исключено, что изменят уведомления, пользователь сможет управлять ими, выставлять приоритетность в зависимости от того, чем он занят: например, находится за рулем или на пробежке.А недавнее обновление значка приложения Apple Music for Artists породило предположение, что дизайнеры Купертино заняты подготовкой масштабного редизайна операционной системы, отказавшись от плоского стиля оформления.Скрытые улучшения iOS 15Об изменениях функционала в iOS 15 известно гораздо меньше, чем о дизайне. Так, просочилась информация, что в Купертино собираются превратить мессенджер iMessage в конкурента WhatsApp и Telegram. Хотя и подчеркивается, что планы могут реализовать гораздо позже выхода iOS 15.Разработчики дадут немного больше свободы пользователям в выборе приложений по умолчанию. В iOS 14 предусмотрели возможность сделать сторонний софт альтернативой браузеру Safari и почтовому клиенту Mail. В недавней iOS 14.5 позволили выбирать музыкальную платформу по умолчанию. В будущей же версии этот список расширят.Все тот же аналитик Минг-Чи Куо предсказывает для iPhone 13 подэкранный сканер отпечатков пальцев, то есть возвращение Touch ID. Но Apple не собирается отказываться и от системы Face ID, уровень защиты которой — один из самых высоких на рынке. И если в новом смартфоне будет сразу два способа биометрической аутентификации, то возможно и внедрение двухэтапной процедуры. Что, конечно, в очередной раз повысит безопасность iOS.Когда и для кого выйдет iOS 15Инсайдеры предполагают, что в Apple представят очередную версию iOS на Всемирной конференции разработчиков Worldwide Developers Conference, запланированной на 7 июня. После этого компания откроет бета-тестирование ОС для владельцев iPhone и iPad. Релизный же вариант традиционно станет доступным после презентации нового поколения "яблочных" смартфонов. А это, если у Apple все пойдет по плану, произойдет в начале осени. Кстати, вместе с выходом iOS 15 поддержки лишатся, если верить авторитетному порталу MacRumors, iPhone 6s, 6s Plus и SE первого поколения. Все они работают на процессоре A9 — еще 2015 года. Новую iPadOS не дождутся и владельцы планшетов iPad mini 4, Air 2 и ‌iPad‌ 5.
https://ria.ru/20200921/ios14-vyshla-1577458297.html
https://ria.ru/20210331/apple-1603595199.html
https://ria.ru/20210420/apple-1729173512.html
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60
apple ipad, google android, apple ios, apple, купертино, технологии

Главные особенности iOS 15: редизайн, дата выхода, поддержка iPhone

08:00 11.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНовый iPhone 12 в магазине re:Store
Новый iPhone 12 в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Кирилл Каримов. В апреле Apple выпустила небольшое обновление iOS 14.5, которое принесло несколько улучшений и полезных функций на iPhone. Но настоящие изменения пользователей "яблочной" продукции ждут в iOS 15, информации о которой все больше. Чем удивит новая операционная система — в материале РИА Новости.

Изменения в дизайне iOS 15

Apple всегда осторожно внедряла изменения в интерфейс операционки. Так, в 2020-м наконец-то появились виджеты — пусть и с заметным отличием от аналога у Android. Системе образца этого года тоже достанутся заметные внешние нововведения.
Тем же iOS-виджетам инсайдеры обещают переосмысление в сторону большей интерактивности. В частности, их научат регулировать громкость или включать/выключать какую-либо функцию. Кроме того, пользователи получат возможность выбирать размер виджета, чего пока в iPhone нет. А iPadOS и вовсе до сих пор не способна добавлять подобные блоки в сетку иконок приложений.
Скриншот из видео Apple Event — September 15 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября 2020, 08:00Наука
Постучать по крышке: самые необычные функции iOS 14 для iPhone
Журналист Bloomberg Марк Гурман, известный точными прогнозами о "яблоках", считает, что в iOS 15 переработают экран блокировки. Подробностей, как часто бывает, пока нет, но, видимо, Apple пойдет по пути увеличения функциональности и кастомизации этой части интерфейса, разрешив пользователям запускать с него те или иные опции.
Аналитик Минг-Чи Куо, чьи инсайды считаются одними из самых правдивых, неоднократно заявлял, что в 2021-м на iPhone увеличат частоту дисплея, чтобы догнать конкурентов. Возможно, появится и режим Always On Display ("Всегда на дисплее"), позволяющий устройствам с OLED-матрицами выводить важную информацию на выключенный экран.
Не исключено, что изменят уведомления, пользователь сможет управлять ими, выставлять приоритетность в зависимости от того, чем он занят: например, находится за рулем или на пробежке.
© MacRumorsНовые иконки в операционной системе могут оказаться вестниками iOS 15
iOS 15 - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© MacRumors
Новые иконки в операционной системе могут оказаться вестниками iOS 15
А недавнее обновление значка приложения Apple Music for Artists породило предположение, что дизайнеры Купертино заняты подготовкой масштабного редизайна операционной системы, отказавшись от плоского стиля оформления.

Скрытые улучшения iOS 15

Об изменениях функционала в iOS 15 известно гораздо меньше, чем о дизайне. Так, просочилась информация, что в Купертино собираются превратить мессенджер iMessage в конкурента WhatsApp и Telegram. Хотя и подчеркивается, что планы могут реализовать гораздо позже выхода iOS 15.
Разработчики дадут немного больше свободы пользователям в выборе приложений по умолчанию. В iOS 14 предусмотрели возможность сделать сторонний софт альтернативой браузеру Safari и почтовому клиенту Mail. В недавней iOS 14.5 позволили выбирать музыкальную платформу по умолчанию. В будущей же версии этот список расширят.
Скриншот из видео Apple Event — September 15 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 12:09Наука
Стало известно, когда Apple представит iOS 15
Все тот же аналитик Минг-Чи Куо предсказывает для iPhone 13 подэкранный сканер отпечатков пальцев, то есть возвращение Touch ID. Но Apple не собирается отказываться и от системы Face ID, уровень защиты которой — один из самых высоких на рынке. И если в новом смартфоне будет сразу два способа биометрической аутентификации, то возможно и внедрение двухэтапной процедуры. Что, конечно, в очередной раз повысит безопасность iOS.

Когда и для кого выйдет iOS 15

Инсайдеры предполагают, что в Apple представят очередную версию iOS на Всемирной конференции разработчиков Worldwide Developers Conference, запланированной на 7 июня. После этого компания откроет бета-тестирование ОС для владельцев iPhone и iPad. Релизный же вариант традиционно станет доступным после презентации нового поколения "яблочных" смартфонов. А это, если у Apple все пойдет по плану, произойдет в начале осени.
Кстати, вместе с выходом iOS 15 поддержки лишатся, если верить авторитетному порталу MacRumors, iPhone 6s, 6s Plus и SE первого поколения. Все они работают на процессоре A9 — еще 2015 года. Новую iPadOS не дождутся и владельцы планшетов iPad mini 4, Air 2 и ‌iPad‌ 5.
Apple iPad Pro - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 20:58Наука
Apple показала новое поколение планшетов iPad Pro
 
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