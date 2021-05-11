https://ria.ru/20210511/investitsii-1731708942.html

Эксперт назвал правила формирования инвестиционного портфеля

Эксперт назвал правила формирования инвестиционного портфеля

Россиянам следует формировать свой инвестиционный портфель исходя из своей готовности к риску, при этом оптимально, если валютные сбережения будут составлять в... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T06:35

2021-05-11T06:35

2021-05-11T06:35

бкс мир инвестиций

андрей русецкий

россия

инвестиции

москва

европа

сша

экономика

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россиянам следует формировать свой инвестиционный портфель исходя из своей готовности к риску, при этом оптимально, если валютные сбережения будут составлять в нем минимум 35%, рассказал РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Русецкий напомнил, что именно с этой целью существует тестирование, которое определяет риск-профиль. Исходя из него, инвестор может понять допустимую просадку портфеля и долю рисковых активов. В дальнейшем, пережив хоть одно серьезное падение рынка, он уже сам способен определить свою долю риска в портфеле."Логично держать накопления в валюте согласно структуре ваших расходов, которые у каждого индивидуальны. В розничном товарообороте 35% приходится на импорт, еще нужно добавить затраты на отдых. Так и получается, что валюты должно быть минимум 35%", - отметил Русецкий.По словам эксперта, пока у россиян на ценные бумаги приходится лишь около 15% портфеля, остальное находится в депозитах. В то же время в США доля банковских вкладов составляет лишь 25%, в Европе - 40%.

https://ria.ru/20210222/investory-1598610324.html

россия

москва

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, инвестиции, москва, европа, сша, экономика