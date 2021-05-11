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Эксперт назвал правила формирования инвестиционного портфеля
Эксперт назвал правила формирования инвестиционного портфеля
Россиянам следует формировать свой инвестиционный портфель исходя из своей готовности к риску, при этом оптимально, если валютные сбережения будут составлять в... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T06:35
2021-05-11T06:35
бкс мир инвестиций
андрей русецкий
россия
инвестиции
москва
европа
сша
экономика
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россиянам следует формировать свой инвестиционный портфель исходя из своей готовности к риску, при этом оптимально, если валютные сбережения будут составлять в нем минимум 35%, рассказал РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Русецкий напомнил, что именно с этой целью существует тестирование, которое определяет риск-профиль. Исходя из него, инвестор может понять допустимую просадку портфеля и долю рисковых активов. В дальнейшем, пережив хоть одно серьезное падение рынка, он уже сам способен определить свою долю риска в портфеле."Логично держать накопления в валюте согласно структуре ваших расходов, которые у каждого индивидуальны. В розничном товарообороте 35% приходится на импорт, еще нужно добавить затраты на отдых. Так и получается, что валюты должно быть минимум 35%", - отметил Русецкий.По словам эксперта, пока у россиян на ценные бумаги приходится лишь около 15% портфеля, остальное находится в депозитах. В то же время в США доля банковских вкладов составляет лишь 25%, в Европе - 40%.
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бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, инвестиции, москва, европа, сша, экономика

Эксперт назвал правила формирования инвестиционного портфеля

06:35 11.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россиянам следует формировать свой инвестиционный портфель исходя из своей готовности к риску, при этом оптимально, если валютные сбережения будут составлять в нем минимум 35%, рассказал РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
"У каждого человека свой собственный "порог боли" и свой собственный аппетит к риску. Основной посыл – вам должно быть комфортно инвестировать на рынке, и исходя из этого и устанавливается доля рисковых волатильных инструментов" – пояснил он.
Русецкий напомнил, что именно с этой целью существует тестирование, которое определяет риск-профиль. Исходя из него, инвестор может понять допустимую просадку портфеля и долю рисковых активов. В дальнейшем, пережив хоть одно серьезное падение рынка, он уже сам способен определить свою долю риска в портфеле.
"Логично держать накопления в валюте согласно структуре ваших расходов, которые у каждого индивидуальны. В розничном товарообороте 35% приходится на импорт, еще нужно добавить затраты на отдых. Так и получается, что валюты должно быть минимум 35%", - отметил Русецкий.
По словам эксперта, пока у россиян на ценные бумаги приходится лишь около 15% портфеля, остальное находится в депозитах. В то же время в США доля банковских вкладов составляет лишь 25%, в Европе - 40%.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 21:26
Набиуллина дала советы начинающим инвесторам
 
БКС Мир инвестицийАндрей РусецкийРоссияИнвестицииМоскваЕвропаСШАЭкономика
 
 
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