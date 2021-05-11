https://ria.ru/20210511/ierusalim-1731764014.html

Онлайн-конференция об эскалации насилия в Восточном Иерусалиме

Онлайн-конференция об эскалации насилия в Восточном Иерусалиме

12 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Ситуация в Восточном Иерусалиме: к чему приведет эскалация насилия?".

2021-05-11T13:04

2021-05-11T13:04

2021-05-11T13:07

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1731764014.jpg?1620727666

Задать вопросУчастники:- Чрезвычайный и Полномочный Посол Иорданского Хашимитского Королевства в Российской Федерации Халид Абдулла ШАВАБКА;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиз НОФАЛЬ.В Восточном Иерусалиме не утихают крупнейшие за последние годы столкновения палестинцев с израильской полицией. Причиной стали ограничения свобод верующих в дни Рамадана и угроза принудительного выселения арабов из их домов в районе Шейх-Джаррах. В столкновениях ранены более 600 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Действия Израиля вызвали серьезную озабоченность в мире. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал израильские власти проявлять максимальную сдержанность, прекратить снос домов и выселение, соблюдать международное право и статус-кво святых мест. Глубокую озабоченность по поводу развития ситуации в Восточном Иерусалиме выразил МИД России. Евросоюз и США призвали к деэскалации конфликта.Связаны ли события в Восточном Иерусалиме с отказом Израиля разрешить там проведение выборов в палестинский парламент? Не является ли происходящее началом новой интифады?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы