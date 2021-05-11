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Онлайн-конференция об эскалации насилия в Восточном Иерусалиме
Онлайн-конференция об эскалации насилия в Восточном Иерусалиме
12 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Ситуация в Восточном Иерусалиме: к чему приведет эскалация насилия?".
2021-05-11T13:04
2021-05-11T13:07
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Задать вопросУчастники:- Чрезвычайный и Полномочный Посол Иорданского Хашимитского Королевства в Российской Федерации Халид Абдулла ШАВАБКА;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиз НОФАЛЬ.В Восточном Иерусалиме не утихают крупнейшие за последние годы столкновения палестинцев с израильской полицией. Причиной стали ограничения свобод верующих в дни Рамадана и угроза принудительного выселения арабов из их домов в районе Шейх-Джаррах. В столкновениях ранены более 600 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Действия Израиля вызвали серьезную озабоченность в мире. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал израильские власти проявлять максимальную сдержанность, прекратить снос домов и выселение, соблюдать международное право и статус-кво святых мест. Глубокую озабоченность по поводу развития ситуации в Восточном Иерусалиме выразил МИД России. Евросоюз и США призвали к деэскалации конфликта.Связаны ли события в Восточном Иерусалиме с отказом Израиля разрешить там проведение выборов в палестинский парламент? Не является ли происходящее началом новой интифады?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об эскалации насилия в Восточном Иерусалиме

13:04 11.05.2021 (обновлено: 13:07 11.05.2021)
 
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12 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Ситуация в Восточном Иерусалиме: к чему приведет эскалация насилия?".
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Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Иорданского Хашимитского Королевства в Российской Федерации Халид Абдулла ШАВАБКА;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиз НОФАЛЬ.

В Восточном Иерусалиме не утихают крупнейшие за последние годы столкновения палестинцев с израильской полицией. Причиной стали ограничения свобод верующих в дни Рамадана и угроза принудительного выселения арабов из их домов в районе Шейх-Джаррах. В столкновениях ранены более 600 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Действия Израиля вызвали серьезную озабоченность в мире. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал израильские власти проявлять максимальную сдержанность, прекратить снос домов и выселение, соблюдать международное право и статус-кво святых мест. Глубокую озабоченность по поводу развития ситуации в Восточном Иерусалиме выразил МИД России. Евросоюз и США призвали к деэскалации конфликта.
Связаны ли события в Восточном Иерусалиме с отказом Израиля разрешить там проведение выборов в палестинский парламент? Не является ли происходящее началом новой интифады?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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