https://ria.ru/20210511/guterresh-1731717977.html
Генсек ООН заявил о поддержке нормандского формата по ситуации на Украине
Генсек ООН заявил о поддержке нормандского формата по ситуации на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в интервью российским информационным агентствам о поддержке дипломатических усилий в контексте нормандского формата. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T09:17
2021-05-11T09:17
2021-05-11T09:17
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антониу гутерреш
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владимир зеленский
франция
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оон
украина
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ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в интервью российским информационным агентствам о поддержке дипломатических усилий в контексте нормандского формата.Отвечая на просьбу прокомментировать идею об изменении нормандского формата, Гутерреш сказал: "Мы решительно поддерживаем Минские соглашения, мы решительно поддерживаем полное выполнение Минских соглашений и решительно поддерживаем дипломатические действия в контексте нормандского формата".Он указал, что ООН не стремится играть главную роль в этом вопросе. "Мы просто хотим быть полезными там, где могут счесть полезной нашу роль члены нормандского формата", - добавил он.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно "нормандскому" может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. По словам Зеленского, "может быть расширение "нормандского" формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками".Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210426/maas-1730065268.html
https://ria.ru/20210511/guterresh-1731716096.html
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