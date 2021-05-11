https://ria.ru/20210511/gostinitsa-1731797181.html

В номере подмосковной гостиницы нашли тело женщины

В номере подмосковной гостиницы нашли тело женщины

Тело женщины найдено в номере одной из гостиниц в Подмосковье, региональный СК начал проверку, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по региону... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:44

2021-05-11T15:44

2021-05-11T15:44

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

одинцово

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Тело женщины найдено в номере одной из гостиниц в Подмосковье, региональный СК начал проверку, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по региону Ольга Врадий.По ее словам, 10 мая в номере гостиницы, расположенной в селе Юдино Одинцовского городского округа, было обнаружено тело женщины с повреждениями в области лица и шеи."По данному факту следователем следственного отдела по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области организована проверка", - сообщила Врадий.Она добавила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначено судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти женщины.

https://ria.ru/20210509/devushka-1731619720.html

россия

московская область (подмосковье)

одинцово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), одинцово, происшествия