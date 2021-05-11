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В номере подмосковной гостиницы нашли тело женщины
В номере подмосковной гостиницы нашли тело женщины
Тело женщины найдено в номере одной из гостиниц в Подмосковье, региональный СК начал проверку, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по региону... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:44
2021-05-11T15:44
2021-05-11T15:44
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
одинцово
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Тело женщины найдено в номере одной из гостиниц в Подмосковье, региональный СК начал проверку, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по региону Ольга Врадий.По ее словам, 10 мая в номере гостиницы, расположенной в селе Юдино Одинцовского городского округа, было обнаружено тело женщины с повреждениями в области лица и шеи."По данному факту следователем следственного отдела по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области организована проверка", - сообщила Врадий.Она добавила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначено судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти женщины.
https://ria.ru/20210509/devushka-1731619720.html
россия
московская область (подмосковье)
одинцово
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), одинцово, происшествия