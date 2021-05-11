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В номере подмосковной гостиницы нашли тело женщины
В номере подмосковной гостиницы нашли тело женщины
Тело женщины найдено в номере одной из гостиниц в Подмосковье, региональный СК начал проверку, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по региону... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:44
2021-05-11T15:44
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
одинцово
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Тело женщины найдено в номере одной из гостиниц в Подмосковье, региональный СК начал проверку, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по региону Ольга Врадий.По ее словам, 10 мая в номере гостиницы, расположенной в селе Юдино Одинцовского городского округа, было обнаружено тело женщины с повреждениями в области лица и шеи."По данному факту следователем следственного отдела по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области организована проверка", - сообщила Врадий.Она добавила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначено судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти женщины.
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россия
московская область (подмосковье)
одинцово
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), одинцово, происшествия

В номере подмосковной гостиницы нашли тело женщины

15:44 11.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Тело женщины найдено в номере одной из гостиниц в Подмосковье, региональный СК начал проверку, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по региону Ольга Врадий.
По ее словам, 10 мая в номере гостиницы, расположенной в селе Юдино Одинцовского городского округа, было обнаружено тело женщины с повреждениями в области лица и шеи.
"По данному факту следователем следственного отдела по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области организована проверка", - сообщила Врадий.
Она добавила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначено судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти женщины.
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РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ОдинцовоПроисшествия
 
 
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