https://ria.ru/20210511/gosduma-1731732066.html

Госдума заслушает отчет правительства

Госдума заслушает отчет правительства

Пленарное заседание Госдумы в среду откроется в 10 часов утра, первый вопрос повестки - отчет правительства РФ, сообщает во вторник пресс-служба ГД. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T10:47

2021-05-11T10:47

2021-05-11T10:47

россия

госдума рф

политика

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пленарное заседание Госдумы в среду откроется в 10 часов утра, первый вопрос повестки - отчет правительства РФ, сообщает во вторник пресс-служба ГД."Завтрашнее пленарное заседание начнется в 10:00. Первый пункт повестки - отчет правительства. Такое решение принял Совет Думы", - рассказали в пресс-службе.Дата отчета о работе правительства за 2020 год переносилась с 21 апреля на 12 мая из-за совпадения с датой послания президента.

https://ria.ru/20210511/dogovor-1731724013.html

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