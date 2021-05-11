https://ria.ru/20210511/gosduma-1731732066.html
Госдума заслушает отчет правительства
Госдума заслушает отчет правительства
Пленарное заседание Госдумы в среду откроется в 10 часов утра, первый вопрос повестки - отчет правительства РФ, сообщает во вторник пресс-служба ГД. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:47
2021-05-11T10:47
2021-05-11T10:47
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пленарное заседание Госдумы в среду откроется в 10 часов утра, первый вопрос повестки - отчет правительства РФ, сообщает во вторник пресс-служба ГД."Завтрашнее пленарное заседание начнется в 10:00. Первый пункт повестки - отчет правительства. Такое решение принял Совет Думы", - рассказали в пресс-службе.Дата отчета о работе правительства за 2020 год переносилась с 21 апреля на 12 мая из-за совпадения с датой послания президента.
https://ria.ru/20210511/dogovor-1731724013.html
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