Голикова рассказала о ситуации в Казани после стрельбы в школе
12:55 11.05.2021 (обновлено: 20:46 11.05.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация в Татарстане, где произошла стрельба в школе, находится на контроле, пообещала докладывать премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
"Ситуация находится на контроле, мы будем вам докладывать", - сказала Голикова на совещании.
Татарстан обеспечен всем необходимым для помощи пострадавшим при стрельбе в школе в Казани, кабмин находится на связи с регионом, завила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Республика обеспечена всем необходимым, но тем не менее мы с ними находимся на непосредственной связи, любая помощь, любое содействие будет оказано, я имею в виду в первую очередь медицинские специалисты, лекарства, оборудование", - заявила Голикова на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"Ранения тяжелые, ранения огнестрельные, поэтому требуются специалисты, которые как раз по огнестрельным ранениям, именно такие и направляются сейчас в республику", - сказала Голикова на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"Я тоже хочу выразить соболезнования семьям погибших", - сказала она на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Она добавила, что отправляемый в Казань по поручению президента РФ Владимира Путина борт МЧС вылетает из Жуковского в 13:40.
Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.