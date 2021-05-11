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https://ria.ru/20210511/golikova-1731762249.html
Голикова рассказала о ситуации в Казани после стрельбы в школе
Голикова рассказала о ситуации в Казани после стрельбы в школе
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация в Татарстане, где произошла стрельба в школе, находится на контроле, пообещала докладывать... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:55
2021-05-11T20:46
россия
михаил мишустин
татьяна голикова
рустам минниханов
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация в Татарстане, где произошла стрельба в школе, находится на контроле, пообещала докладывать премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.Татарстан обеспечен всем необходимым для помощи пострадавшим при стрельбе в школе в Казани, кабмин находится на связи с регионом, завила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Республика обеспечена всем необходимым, но тем не менее мы с ними находимся на непосредственной связи, любая помощь, любое содействие будет оказано, я имею в виду в первую очередь медицинские специалисты, лекарства, оборудование", - заявила Голикова на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами."Я тоже хочу выразить соболезнования семьям погибших", - сказала она на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Она добавила, что отправляемый в Казань по поручению президента РФ Владимира Путина борт МЧС вылетает из Жуковского в 13:40.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
https://ria.ru/20210511/strelba-1731730365.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731760856.html
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россия, михаил мишустин, татьяна голикова, рустам минниханов, казань, происшествия

Голикова рассказала о ситуации в Казани после стрельбы в школе

12:55 11.05.2021 (обновлено: 20:46 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация в Татарстане, где произошла стрельба в школе, находится на контроле, пообещала докладывать премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
"Ситуация находится на контроле, мы будем вам докладывать", - сказала Голикова на совещании.
Татарстан обеспечен всем необходимым для помощи пострадавшим при стрельбе в школе в Казани, кабмин находится на связи с регионом, завила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Республика обеспечена всем необходимым, но тем не менее мы с ними находимся на непосредственной связи, любая помощь, любое содействие будет оказано, я имею в виду в первую очередь медицинские специалисты, лекарства, оборудование", - заявила Голикова на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
12:05
Большая беда. Стрельба в школе в Казани
"Ранения тяжелые, ранения огнестрельные, поэтому требуются специалисты, которые как раз по огнестрельным ранениям, именно такие и направляются сейчас в республику", - сказала Голикова на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"Я тоже хочу выразить соболезнования семьям погибших", - сказала она на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Она добавила, что отправляемый в Казань по поручению президента РФ Владимира Путина борт МЧС вылетает из Жуковского в 13:40.
Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
Автомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
12:50Сказано в эфире
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РоссияМихаил МишустинТатьяна ГоликоваРустам МиннихановКазаньПроисшествия
 
 
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