https://ria.ru/20210511/gaza-1731715725.html

Треть запущенных из сектора Газа ракет разорвались на территории анклава

Треть запущенных из сектора Газа ракет разорвались на территории анклава

Примерно треть запущенных из сектора Газа ракет разорвались на территории самого палестинского анклава, не долетев до разделительного забора с Израилем, что... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T09:01

2021-05-11T09:01

2021-05-11T09:27

исламский джихад

хамас

восточный иерусалим

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Примерно треть запущенных из сектора Газа ракет разорвались на территории самого палестинского анклава, не долетев до разделительного забора с Израилем, что могло стать причиной разрушений и потерь среди палестинцев, заявил на брифинге для иностранных журналистов один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус."Треть ракет, которые были выпущены, упали и разорвались в самой Газе. Эта цифра гораздо выше обычных показателей, обычно какая-то часть не долетает, но эта цифра гораздо выше обычной. Возможно, это говорит о качестве самих ракет, но это также говорит, что, возможно, ракеты, разрывающиеся внутри сектора, вызывают разрушения и потери в самом секторе", - сказал Конрикус.Ранее представитель палестинского минздрава сообщил, что число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 20, среди них девять детей и одна женщина."Мы знаем, что ХАМАС и "Исламский джихад" пытаются утверждать, что Израиль причиняет вред гражданскому населению. Но это неправда: мы предпринимаем все усилия, чтобы пытаться минимизировать ущерб для обычных граждан, и мы продолжим так делать. Эта операция отличает необычно высоким количеством ракет ХАМАС и других группировок, которые выпускаются из Газы и разрываются внутри самой Газы", - добавил представитель армии.Конрикус сообщил также, что из более чем 200 ракет, запущенных по израильской территории палестинскими группировками, "90% - и даже чуть больше – были перехвачены системой ПРО "Железный купол". В ответ Израиль поразил более 130 целей, принадлежащих ХАМАС и другим группировкам, ликвидировав 15 боевиков и оперативников. "Мы ожидаем, что это число увеличится", - отметил Конрикус.Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. С 18.00 понедельника палестинские группировки начали массированный обстрел израильской территории. Ранее ХАМАС заявил, что у Израиля есть время до 18.00 понедельника для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.

https://ria.ru/20210511/izrail-1731707890.html

восточный иерусалим

израиль

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Запуск ракет военного крыла ХАМАС над сектором Газа ХАМАС обстрелял Израиль из ракетных установок в понедельник. На кадрах, снятых над сектором Газа, видно, как запускаются несколько ракет. 2021-05-11T09:01 true PT0M33S

Запуск ракет военного крыла ХАМАС над сектором Газа ХАМАС обстрелял Израиль из ракетных установок в понедельник. На кадрах, снятых над сектором Газа, видно, как запускаются несколько ракет. 2021-05-11T09:01 true PT0M33S

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исламский джихад, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире