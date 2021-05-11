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Первый Всероссийский форум "Legal-GR Force 2021" пройдет 16 июня в Москве

Первый Всероссийский форум "Legal-GR Force 2021" пройдет 16 июня в Москве

Gr-клуб GR BUSINESS UNION приглашает принять участие в Первом Всероссийском форуме "Legal-GR Force 2021". Дата время проведения: 16 июня 2021, 10:00-18:30... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:14

2021-05-11T15:14

2021-05-11T15:14

пресс-релизы

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МОСКВА, 11 мая, — Pr-отдел, Gr-клуб "GR Business Uninon". Gr-клуб GR BUSINESS UNION приглашает принять участие в Первом Всероссийском форуме "Legal-GR Force 2021". Дата время проведения: 16 июня 2021, 10:00-18:30 (офлайн). Подробнее по ссылке.Приглашаем Вас обсудить наиболее важные изменения в регуляторной и политической среде, их влияние на бизнес и работу GR, а также на практике потренироваться в разработке "дорожной карты" мероприятий для разрешения конфликтной ситуации и подбора наиболее эффективного инструментария. Спикерами конференции выступят заместитель директора департамента по работе с государственными органами BIOCAD Юлия Юрьева; директор по взаимодействию с органами власти ПАО "Уралкалий" Олег Калинский; вице-президент по связям с органами государственной власти AliExpress Сергей Лебедев; директор по взаимодействию с общественностью и органами государственной власти "Каргилл"Андрей Лян; директор по развитию отношений с органами государственной власти, Х5 RETAIL GROUP Станислав Богданов; директор юридического департамента"Европейская медиагруппа" Дмитрий Григорьев; директор по GR и публичной политике, Яндекс Go, Антон Петраков и др. С остальными спикерами и подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте. Мероприятие будет интересно руководителям GR, CSR, IR, отделам развития крупных российских и международных компаний, НКО, отраслевым ассоциациям и союзам.По всем вопросам обращайтесь: Анастасия Попонина, руководитель проекта, +7 (977) 942-17-01, info@grbusinessunion.com.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы