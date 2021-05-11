https://ria.ru/20210511/evangelie-1731753077.html

Одну из первых русских печатных книг выставили на аукцион

Одну из первых русских печатных книг выставили на аукцион

Евангелие сподвижника русского царя Ивана Грозного - одно из первых печатных изданий на Руси - выставлено на аукцион, который пройдет 20 мая в Москве, стартовая РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:18

2021-05-11T12:18

2021-05-11T12:20

религия и мировоззрение

аукционный дом "литфонд"

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731751720_0:189:635:546_1920x0_80_0_0_cc6cbad35b7b46d84b6989af7fbd1824.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Евангелие сподвижника русского царя Ивана Грозного - одно из первых печатных изданий на Руси - выставлено на аукцион, который пройдет 20 мая в Москве, стартовая цена лота – 9 миллионов рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома "Литфонд"."Аукционный дом "Литфонд" проведет 20 мая беспрецедентные торги, на которых будет представлена одна из первых печатных московских книг – Четвероевангелие Среднешрифтное из собрания Андрея Никитича Мясного, приближенного Ивана Грозного. Редкость середины XVI века выставлена на аукцион за 9 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Среднешрифтное Евангелие является продукцией первой типографии в Московском государстве, существовавшей с 1553 по 1565 годы."Считается, что деятельность этой анонимной типографии следует связывать с личностью протопопа кремлевского Благовещенского собора Сильвестра, члена правительства "Избранной рады" и ближайшего советника царя Ивана IV. Среди мастеров анонимной типографии предположительно работали "мастер печатных книг" Маруша Нефедьев, гравер Васюк Никифоров и Иван Федоров. Первой московской печатной книгой ныне считают т.н. узкошрифтное Четвероевангелие, напечатанное около 1553-1954 годов. Эта же типография выпустила среднешрифтное Четвероевангелие (приблизительно 1563-64)", - сообщается на сайте аукционного дома.Евангелие содержит вкладную запись "Сия книга, глаголимая святое Явангелия, положения Ондрея Никитина сына Мясног(о) на престол к стростатерьпице Христове Якотерине лета 7083 (1574/75)". Мясной был приближенным Ивана Грозного, служил в Посольском приказе, исполняя дипломатические поручения.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аукционный дом "литфонд", москва