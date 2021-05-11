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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210511/evangelie-1731753077.html
Одну из первых русских печатных книг выставили на аукцион
Одну из первых русских печатных книг выставили на аукцион
Евангелие сподвижника русского царя Ивана Грозного - одно из первых печатных изданий на Руси - выставлено на аукцион, который пройдет 20 мая в Москве, стартовая РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:18
2021-05-11T12:20
религия и мировоззрение
аукционный дом "литфонд"
москва
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Евангелие сподвижника русского царя Ивана Грозного - одно из первых печатных изданий на Руси - выставлено на аукцион, который пройдет 20 мая в Москве, стартовая цена лота – 9 миллионов рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома "Литфонд"."Аукционный дом "Литфонд" проведет 20 мая беспрецедентные торги, на которых будет представлена одна из первых печатных московских книг – Четвероевангелие Среднешрифтное из собрания Андрея Никитича Мясного, приближенного Ивана Грозного. Редкость середины XVI века выставлена на аукцион за 9 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Среднешрифтное Евангелие является продукцией первой типографии в Московском государстве, существовавшей с 1553 по 1565 годы."Считается, что деятельность этой анонимной типографии следует связывать с личностью протопопа кремлевского Благовещенского собора Сильвестра, члена правительства "Избранной рады" и ближайшего советника царя Ивана IV. Среди мастеров анонимной типографии предположительно работали "мастер печатных книг" Маруша Нефедьев, гравер Васюк Никифоров и Иван Федоров. Первой московской печатной книгой ныне считают т.н. узкошрифтное Четвероевангелие, напечатанное около 1553-1954 годов. Эта же типография выпустила среднешрифтное Четвероевангелие (приблизительно 1563-64)", - сообщается на сайте аукционного дома.Евангелие содержит вкладную запись "Сия книга, глаголимая святое Явангелия, положения Ондрея Никитина сына Мясног(о) на престол к стростатерьпице Христове Якотерине лета 7083 (1574/75)". Мясной был приближенным Ивана Грозного, служил в Посольском приказе, исполняя дипломатические поручения.
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РИА Новости
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аукционный дом "литфонд", москва

Одну из первых русских печатных книг выставили на аукцион

12:18 11.05.2021 (обновлено: 12:20 11.05.2021)
 
© предоставлено пресс-службой аукционного дома "Литфонд"Страница Четвероевангелия Среднешрифтного из собрания Андрея Никитича Мясного
Страница Четвероевангелия Среднешрифтного из собрания Андрея Никитича Мясного - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© предоставлено пресс-службой аукционного дома "Литфонд"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Евангелие сподвижника русского царя Ивана Грозного - одно из первых печатных изданий на Руси - выставлено на аукцион, который пройдет 20 мая в Москве, стартовая цена лота – 9 миллионов рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома "Литфонд".
"Аукционный дом "Литфонд" проведет 20 мая беспрецедентные торги, на которых будет представлена одна из первых печатных московских книг – Четвероевангелие Среднешрифтное из собрания Андрея Никитича Мясного, приближенного Ивана Грозного. Редкость середины XVI века выставлена на аукцион за 9 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
© предоставлено пресс-службой аукционного дома "Литфонд"Четвероевангелие Среднешрифтное из собрания Андрея Никитича Мясного
Четвероевангелие Среднешрифтное из собрания Андрея Никитича Мясного - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© предоставлено пресс-службой аукционного дома "Литфонд"
Четвероевангелие Среднешрифтное из собрания Андрея Никитича Мясного
Среднешрифтное Евангелие является продукцией первой типографии в Московском государстве, существовавшей с 1553 по 1565 годы.
"Считается, что деятельность этой анонимной типографии следует связывать с личностью протопопа кремлевского Благовещенского собора Сильвестра, члена правительства "Избранной рады" и ближайшего советника царя Ивана IV. Среди мастеров анонимной типографии предположительно работали "мастер печатных книг" Маруша Нефедьев, гравер Васюк Никифоров и Иван Федоров. Первой московской печатной книгой ныне считают т.н. узкошрифтное Четвероевангелие, напечатанное около 1553-1954 годов. Эта же типография выпустила среднешрифтное Четвероевангелие (приблизительно 1563-64)", - сообщается на сайте аукционного дома.
Евангелие содержит вкладную запись "Сия книга, глаголимая святое Явангелия, положения Ондрея Никитина сына Мясног(о) на престол к стростатерьпице Христове Якотерине лета 7083 (1574/75)". Мясной был приближенным Ивана Грозного, служил в Посольском приказе, исполняя дипломатические поручения.
© предоставлено пресс-службой аукционного дома "Литфонд"Страница Четвероевангелия Среднешрифтного из собрания Андрея Никитича Мясного
Страница Четвероевангелия Среднешрифтного из собрания Андрея Никитича Мясного - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© предоставлено пресс-службой аукционного дома "Литфонд"
Страница Четвероевангелия Среднешрифтного из собрания Андрея Никитича Мясного
 
Религия и мировоззрениеАукционный дом "Литфонд"Москва
 
 
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