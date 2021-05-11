https://ria.ru/20210511/evakuirovannye-1731767128.html

Люди вернулись в дома, эвакуированные после стрельбы в школе в Казани

Люди вернулись в дома, эвакуированные после стрельбы в школе в Казани

Эвакуированные жильцы двух домов в Казани, где живет и прописан юноша, задержанный после стрельбы в школе, вернулись в свои квартиры после проверки зданий,... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:21

2021-05-11T13:21

2021-05-11T13:27

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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УФА, 11 мая – РИА Новости. Эвакуированные жильцы двух домов в Казани, где живет и прописан юноша, задержанный после стрельбы в школе, вернулись в свои квартиры после проверки зданий, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Советского района города.Ранее РИА Новости в ЕДДС сообщали, что эвакуированы жильцы дома номер 10 на улице Туганлык, в котором живет предполагаемый преступник, из-за подозрительных людей."Кроме этого, были эвакуированы жильцы дома 22 на улице Академика Глушко. Там прописан стрелявший. После проверки зданий люди вернулись в свои квартиры", - пояснили агентству в единой дежурно-диспетчерской службе района.В результате стрельбы в школе №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/kazan-1731764697.html

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казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия