https://ria.ru/20210511/evakuatsiya-1731842814.html

Мурашко оценил необходимость экстренной эвакуации пострадавших в Казани

Мурашко оценил необходимость экстренной эвакуации пострадавших в Казани

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в Казани есть борт, который может эвакуировать до 20 человек, пока экстренной необходимости в эвакуации... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T19:39

2021-05-11T19:39

2021-05-11T21:03

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

стрельба в школе в казани

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

республика татарстан (татарстан)

казань

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в Казани есть борт, который может эвакуировать до 20 человек, пока экстренной необходимости в эвакуации пострадавших при нападении на школу нет, принято решение оценить ситуацию к утру.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Сейчас стоит борт, у которого есть возможность эвакуации до 20 человек, поэтому мы приняли решение еще раз оценить ситуацию, посмотреть стабильность совместно со специалистами, которые работают - и региональные, и федеральные, - и у к утру определиться по эвакуации, пока экстренной ситуации по эвакуации нет, вся помощь оказывается в полном объеме", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Министр уточнил, что лекарства, препараты крови и оборудование есть в достаточном количестве. В больнице неоднократно проводились тренировки по оказанию помощи пострадавшим, в том числе и при массовом поступлении. Они помогли коллективу при поступлении пациентов.

https://ria.ru/20210511/kazan-1731838289.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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Стрельба в казанской гимназии: погибли дети 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Трагедия произошла утром 11 мая. В результате нападения девять человек погибли, из них семь детей, более 20 пострадали. Прибывшие к месту происшествия спецслужбы оперативно начали эвакуировать людей из школы. Молодой человек, устроивший стрельбу, задержан. Глава республики Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура. 2021-05-11T19:39 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, стрельба в школе в казани, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), республика татарстан (татарстан), казань