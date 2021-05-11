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Мурашко оценил необходимость экстренной эвакуации пострадавших в Казани
Мурашко оценил необходимость экстренной эвакуации пострадавших в Казани
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в Казани есть борт, который может эвакуировать до 20 человек, пока экстренной необходимости в эвакуации... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:39
2021-05-11T21:03
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
стрельба в школе в казани
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
республика татарстан (татарстан)
казань
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в Казани есть борт, который может эвакуировать до 20 человек, пока экстренной необходимости в эвакуации пострадавших при нападении на школу нет, принято решение оценить ситуацию к утру.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Сейчас стоит борт, у которого есть возможность эвакуации до 20 человек, поэтому мы приняли решение еще раз оценить ситуацию, посмотреть стабильность совместно со специалистами, которые работают - и региональные, и федеральные, - и у к утру определиться по эвакуации, пока экстренной ситуации по эвакуации нет, вся помощь оказывается в полном объеме", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Министр уточнил, что лекарства, препараты крови и оборудование есть в достаточном количестве. В больнице неоднократно проводились тренировки по оказанию помощи пострадавшим, в том числе и при массовом поступлении. Они помогли коллективу при поступлении пациентов.
https://ria.ru/20210511/kazan-1731838289.html
россия
республика татарстан (татарстан)
казань
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Стрельба в казанской гимназии: погибли дети
19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Трагедия произошла утром 11 мая. В результате нападения девять человек погибли, из них семь детей, более 20 пострадали. Прибывшие к месту происшествия спецслужбы оперативно начали эвакуировать людей из школы. Молодой человек, устроивший стрельбу, задержан. Глава республики Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.
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следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, стрельба в школе в казани, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), республика татарстан (татарстан), казань

Мурашко оценил необходимость экстренной эвакуации пострадавших в Казани

19:39 11.05.2021 (обновлено: 21:03 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения госпитализированных раненных при стрельбе в гимназии в казанской республиканской детской клинической больнице
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения госпитализированных раненных при стрельбе в гимназии в казанской республиканской детской клинической больнице - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в Казани есть борт, который может эвакуировать до 20 человек, пока экстренной необходимости в эвакуации пострадавших при нападении на школу нет, принято решение оценить ситуацию к утру.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Сотрудник правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Восстановлена хронология событий во время стрельбы в казанской школе
"Сейчас стоит борт, у которого есть возможность эвакуации до 20 человек, поэтому мы приняли решение еще раз оценить ситуацию, посмотреть стабильность совместно со специалистами, которые работают - и региональные, и федеральные, - и у к утру определиться по эвакуации, пока экстренной ситуации по эвакуации нет, вся помощь оказывается в полном объеме", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Министр уточнил, что лекарства, препараты крови и оборудование есть в достаточном количестве. В больнице неоднократно проводились тренировки по оказанию помощи пострадавшим, в том числе и при массовом поступлении. Они помогли коллективу при поступлении пациентов.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановСтрельба в школе в КазаниРоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Республика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
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