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ГД рассмотрит проект о запрете участия в выборах причастным к экстремизму
ГД рассмотрит проект о запрете участия в выборах причастным к экстремизму
Госдума планирует 18 мая рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете участия в выборах причастным к экстремистским и террористическим организациям,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:11
2021-05-11T12:13
россия
василий пискарев
госдума рф
политика
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госдума планирует 18 мая рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете участия в выборах причастным к экстремистским и террористическим организациям, сообщил во вторник глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев."Сегодня Совет Думы рассмотрел внесенный нами пакет законопроектов, направленных на противодействие иновмешательству. В их числе инициатива, которая запретит участие в выборах тех, кто руководит, состоит или финансирует экстремистские и террористические организации", - сообщил Пискарев, которого цитирует Telegram-канал комиссии."Первое чтение - 18 мая. Важно не затягивать. Рассчитываем на поддержку коллег, чтобы новые нормы заработали еще до предстоящих выборов в Госдуму", - подчеркнул парламентарий.
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россия, василий пискарев, госдума рф, политика

ГД рассмотрит проект о запрете участия в выборах причастным к экстремизму

12:11 11.05.2021 (обновлено: 12:13 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госдума планирует 18 мая рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете участия в выборах причастным к экстремистским и террористическим организациям, сообщил во вторник глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Сегодня Совет Думы рассмотрел внесенный нами пакет законопроектов, направленных на противодействие иновмешательству. В их числе инициатива, которая запретит участие в выборах тех, кто руководит, состоит или финансирует экстремистские и террористические организации", - сообщил Пискарев, которого цитирует Telegram-канал комиссии.
"Первое чтение - 18 мая. Важно не затягивать. Рассчитываем на поддержку коллег, чтобы новые нормы заработали еще до предстоящих выборов в Госдуму", - подчеркнул парламентарий.
Здание московского городского суда - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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