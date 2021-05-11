https://ria.ru/20210511/ekstremizm-1731751537.html

ГД рассмотрит проект о запрете участия в выборах причастным к экстремизму

ГД рассмотрит проект о запрете участия в выборах причастным к экстремизму

Госдума планирует 18 мая рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете участия в выборах причастным к экстремистским и террористическим организациям,... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:11

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2021-05-11T12:13

россия

василий пискарев

госдума рф

политика

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госдума планирует 18 мая рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете участия в выборах причастным к экстремистским и террористическим организациям, сообщил во вторник глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев."Сегодня Совет Думы рассмотрел внесенный нами пакет законопроектов, направленных на противодействие иновмешательству. В их числе инициатива, которая запретит участие в выборах тех, кто руководит, состоит или финансирует экстремистские и террористические организации", - сообщил Пискарев, которого цитирует Telegram-канал комиссии."Первое чтение - 18 мая. Важно не затягивать. Рассчитываем на поддержку коллег, чтобы новые нормы заработали еще до предстоящих выборов в Госдуму", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20210506/fbk-1731290715.html

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россия, василий пискарев, госдума рф, политика