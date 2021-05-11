https://ria.ru/20210511/dzhordzhiya-1731746199.html

Штат Джорджия отменил закон о гражданских арестах

Штат Джорджия отменил закон о гражданских арестах

Власти американского штата Джорджия первыми в США подписали документ, упраздняющий закон штата о гражданских арестах, позволявший гражданским лицам совершать... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:50

2021-05-11T11:50

2021-05-11T11:50

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Власти американского штата Джорджия первыми в США подписали документ, упраздняющий закон штата о гражданских арестах, позволявший гражданским лицам совершать аресты, если преступление было совершено в их присутствии.Трансляция подписания велась на странице губернатора штата Брайана Кемпа в Facebook. Власти штата добивались отмены закона о гражданских арестах после убийства афроамериканца Ахмада Арбери в феврале 2020 года. Этот закон действовал со времен гражданской войны в США (1861-1865)."Этот законопроект сделает Джорджию первым штатом, отменившим законодательство о гражданских арестах", - заявил губернатор штата.По данным местного телеканала WSB-TV, в феврале 2020 года Арбери совершал пробежку в районе Брансуик на юго-востоке штата, после чего за ним погнались трое местных жителей на грузовике. Впоследствии один из них застрелил его. Кадры преследования и убийства Арбери были записаны на камеру и через несколько месяцев обнародованы. Обвиняемые утверждали, что приняли Арбери за грабителя и действовали в рамках закона о гражданских арестах.

https://ria.ru/20210422/floyd-1729346303.html

https://ria.ru/20210508/strelba-1731521474.html

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