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Штат Джорджия отменил закон о гражданских арестах
Штат Джорджия отменил закон о гражданских арестах
Власти американского штата Джорджия первыми в США подписали документ, упраздняющий закон штата о гражданских арестах, позволявший гражданским лицам совершать... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:50
2021-05-11T11:50
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Власти американского штата Джорджия первыми в США подписали документ, упраздняющий закон штата о гражданских арестах, позволявший гражданским лицам совершать аресты, если преступление было совершено в их присутствии.Трансляция подписания велась на странице губернатора штата Брайана Кемпа в Facebook. Власти штата добивались отмены закона о гражданских арестах после убийства афроамериканца Ахмада Арбери в феврале 2020 года. Этот закон действовал со времен гражданской войны в США (1861-1865)."Этот законопроект сделает Джорджию первым штатом, отменившим законодательство о гражданских арестах", - заявил губернатор штата.По данным местного телеканала WSB-TV, в феврале 2020 года Арбери совершал пробежку в районе Брансуик на юго-востоке штата, после чего за ним погнались трое местных жителей на грузовике. Впоследствии один из них застрелил его. Кадры преследования и убийства Арбери были записаны на камеру и через несколько месяцев обнародованы. Обвиняемые утверждали, что приняли Арбери за грабителя и действовали в рамках закона о гражданских арестах.
https://ria.ru/20210422/floyd-1729346303.html
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джорджия, сша, в мире

Штат Джорджия отменил закон о гражданских арестах

11:50 11.05.2021
 
© Savannah Police DepartmentПолицейская машина в городе Саванна, штат Джорджия, США
Полицейская машина в городе Саванна, штат Джорджия, США - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Savannah Police Department
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Власти американского штата Джорджия первыми в США подписали документ, упраздняющий закон штата о гражданских арестах, позволявший гражданским лицам совершать аресты, если преступление было совершено в их присутствии.
Трансляция подписания велась на странице губернатора штата Брайана Кемпа в Facebook. Власти штата добивались отмены закона о гражданских арестах после убийства афроамериканца Ахмада Арбери в феврале 2020 года. Этот закон действовал со времен гражданской войны в США (1861-1865).
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"Этот законопроект сделает Джорджию первым штатом, отменившим законодательство о гражданских арестах", - заявил губернатор штата.
По данным местного телеканала WSB-TV, в феврале 2020 года Арбери совершал пробежку в районе Брансуик на юго-востоке штата, после чего за ним погнались трое местных жителей на грузовике. Впоследствии один из них застрелил его. Кадры преследования и убийства Арбери были записаны на камеру и через несколько месяцев обнародованы. Обвиняемые утверждали, что приняли Арбери за грабителя и действовали в рамках закона о гражданских арестах.
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