https://ria.ru/20210511/dzhordzhiya-1731746199.html
Штат Джорджия отменил закон о гражданских арестах
Штат Джорджия отменил закон о гражданских арестах
Власти американского штата Джорджия первыми в США подписали документ, упраздняющий закон штата о гражданских арестах, позволявший гражданским лицам совершать... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:50
2021-05-11T11:50
2021-05-11T11:50
джорджия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156193/05/1561930577_0:185:1962:1289_1920x0_80_0_0_80a8e3a291a199a50179ce83954e870b.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Власти американского штата Джорджия первыми в США подписали документ, упраздняющий закон штата о гражданских арестах, позволявший гражданским лицам совершать аресты, если преступление было совершено в их присутствии.Трансляция подписания велась на странице губернатора штата Брайана Кемпа в Facebook. Власти штата добивались отмены закона о гражданских арестах после убийства афроамериканца Ахмада Арбери в феврале 2020 года. Этот закон действовал со времен гражданской войны в США (1861-1865)."Этот законопроект сделает Джорджию первым штатом, отменившим законодательство о гражданских арестах", - заявил губернатор штата.По данным местного телеканала WSB-TV, в феврале 2020 года Арбери совершал пробежку в районе Брансуик на юго-востоке штата, после чего за ним погнались трое местных жителей на грузовике. Впоследствии один из них застрелил его. Кадры преследования и убийства Арбери были записаны на камеру и через несколько месяцев обнародованы. Обвиняемые утверждали, что приняли Арбери за грабителя и действовали в рамках закона о гражданских арестах.
https://ria.ru/20210422/floyd-1729346303.html
https://ria.ru/20210508/strelba-1731521474.html
джорджия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156193/05/1561930577_0:0:1962:1472_1920x0_80_0_0_9ed2d066ab2f13f0788fbbbdc90d6675.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джорджия, сша, в мире