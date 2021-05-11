https://ria.ru/20210511/donbass-1731769505.html

Делегации из России, Южной Осетии и Абхазии прибыли в ДНР

Делегации из России, Южной Осетии и Абхазии прибыли в ДНР

Делегации из России, Южной Осетии и Абхазии прибыли на празднование Дня республики в Донецк, сообщили во вторник в пресс-службе администрации главы... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:36

2021-05-11T13:36

2021-05-11T13:36

россия

леонид пасечник

донецкая народная республика

денис пушилин

андрей турчак

абхазия

южная осетия

в мире

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Делегации из России, Южной Осетии и Абхазии прибыли на празднование Дня республики в Донецк, сообщили во вторник в пресс-службе администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики."Глава ДНР Денис Пушилин провел прием иностранных делегаций, которые прибыли для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня республики", - говорится в сообщении пресс-службы администрации главы ДНР.В администрации отметили, что на празднование прибыли делегации из РФ, Южной Осетии и Абхазии. Делегацию из РФ возглавил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, а Южной Осетии - президент республики Анатолий Бибилов.Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что прибыл в Донецк для участия в торжественных мероприятиях.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Одиннадцатого мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях состоялся референдум о самоопределении регионов. День независимости в ДНР отмечается 11 мая, а День независимости ЛНР - 12 мая. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210511/krym-1731730009.html

https://ria.ru/20210511/pasechnik-1731749261.html

россия

донецкая народная республика

абхазия

южная осетия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид пасечник, донецкая народная республика, денис пушилин, андрей турчак, абхазия, южная осетия, в мире