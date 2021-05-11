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Зеленский оценил ситуацию в Донбассе
Зеленский оценил ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе "почти ушли в прошлое" прицельные снайперские обстрелы, считает это результатом общих усилий... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:20
2021-05-11T11:20
2021-05-11T11:20
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир зеленский
в мире
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КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе "почти ушли в прошлое" прицельные снайперские обстрелы, считает это результатом общих усилий партнеров."Мы видим уменьшение, даже не то что уменьшение, а почти ушли в прошлое прицельные снайперские обстрелы, их действительно стало очень-очень мало. Именно из-за них было более 30 жертв только с начала этого года, именно из-за прицельного вражеского огня из снайперских винтовок. Их действительно стало очень мало, слава Богу и слава всем партнерам, кто был привлечен к этому важному делу – сохранению жизней наших военных на Востоке", - сказал Зеленский на пресс-конференции в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны".Он отметил, что другие обстрелы в Донбассе есть. "Да, они есть. Провокационные обстрелы никуда не делись – это правда", – сказал он.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210511/donbass-1731715859.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, в мире
КИЕВ, 11 мая – РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что в Донбассе
"почти ушли в прошлое" прицельные снайперские обстрелы, считает это результатом общих усилий партнеров.
"Мы видим уменьшение, даже не то что уменьшение, а почти ушли в прошлое прицельные снайперские обстрелы, их действительно стало очень-очень мало. Именно из-за них было более 30 жертв только с начала этого года, именно из-за прицельного вражеского огня из снайперских винтовок. Их действительно стало очень мало, слава Богу и слава всем партнерам, кто был привлечен к этому важному делу – сохранению жизней наших военных на Востоке", - сказал Зеленский на пресс-конференции в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны".
Он отметил, что другие обстрелы в Донбассе есть. "Да, они есть. Провокационные обстрелы никуда не делись – это правда", – сказал он.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.