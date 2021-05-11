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Генсек ООН прокомментировал эскалацию конфликта в Донбассе
Генсек ООН прокомментировал эскалацию конфликта в Донбассе
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен недавней эскалацией на востоке Украины, надеется на разрядку обстановки и соблюдение режима прекращения огня. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T09:07
2021-05-11T09:07
2021-05-11T09:07
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антониу гутерреш
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в мире
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ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен недавней эскалацией на востоке Украины, надеется на разрядку обстановки и соблюдение режима прекращения огня."Мы обеспокоены в связи с эскалацией, которая произошла недавно, в связи с нарушением режима прекращения огня, о котором договорились ранее. Мы очень надеемся, что произойдет деэскалация и режим прекращения огня будет полностью соблюдаться", - сказал Гутерреш в интервью российским информационным агентствам в преддверии своего визита в Москву.Он будет находиться в российской столице с 12 по 14 мая.
https://ria.ru/20210510/ukraina-1730369685.html
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ситуация в днр и лнр, антониу гутерреш, донбасс, украина, в мире