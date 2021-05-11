https://ria.ru/20210511/dogovor-1731724013.html

В Госдуме оценили ситуацию вокруг Договора по открытому небу

В Госдуме оценили ситуацию вокруг Договора по открытому небу

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сожалеет, что по вине коллективного Запада разрушаются остатки доверия и транспарентности в сфере... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T10:05

2021-05-11T10:05

2021-05-11T10:05

россия

леонид слуцкий (политик)

договор по открытому небу

сергей лавров

сергей рябков

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сожалеет, что по вине коллективного Запада разрушаются остатки доверия и транспарентности в сфере международной безопасности.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией договора, следует из базы данных нижней палаты парламента."Для России это (выход из Договора по открытому небу – ред.) станет вынужденным решением на фоне одностороннего выхода США из договора и отсутствия юридических гарантий от европейских партнеров о непредоставлении данных полетов миссий отрытого неба над российской территории американской стороне. Мы предупреждали неоднократно о своей позиции. Очень жаль, что по вине коллективного Запада разрушаются остатки доверия и транспарентности в таком важном вопросе, как международная безопасность", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркнули, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. Замглавы российского МИД Сергей Рябков 6 апреля заявил РИА Новости, что у союзников США остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по судьбе Договора по открытому небу, Москва завершает межведомственные процедуры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что судьба Договора в нынешних условиях "повисла на волоске".

https://ria.ru/20210511/dogovor-1731721016.html

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россия, леонид слуцкий (политик), договор по открытому небу, сергей лавров, сергей рябков, москва, сша, в мире