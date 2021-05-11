https://ria.ru/20210511/dogovor-1731721016.html

Косачев оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу

Косачев оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу

Совфед готов оперативно рассмотреть законопроект о денонсации Договора по открытому небу сразу после его принятия Госдумой, заявил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T09:41

2021-05-11T09:41

2021-05-11T09:41

россия

договор по открытому небу

сергей лавров

сергей рябков

владимир путин

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Совфед готов оперативно рассмотреть законопроект о денонсации Договора по открытому небу сразу после его принятия Госдумой, заявил РИА Новости во вторник вице-спикер верхней палаты Константин Косачев.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией договора, следует из базы данных нижней палаты парламента."Совет Федерации будет готов рассмотреть данный закон оперативно, сразу после его принятия Госдумой", - сказал политик.По его словам, "первое и главное - Россия сделала всё, чтобы сохранить ДОН, он разрушается США при пассивной позиции их союзников по НАТО".Косачев отметил, что для России денонсация - это "вынужденный, но единственно возможный шаг в условиях выхода США из договора и фактического отказа остальных его участников соблюдать свои обязательства в части непередачи соответствующей информации третьим странам (в данном случае - тем же США)".Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркнули, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. Замглавы российского МИД Сергей Рябков 6 апреля заявил РИА Новости, что у союзников США остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по судьбе Договора по открытому небу, Москва завершает межведомственные процедуры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что судьба Договора в нынешних условиях "повисла на волоске".

https://ria.ru/20210511/dogovor-1731720635.html

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москва

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россия, договор по открытому небу, сергей лавров, сергей рябков, владимир путин, москва, сша, в мире