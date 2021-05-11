https://ria.ru/20210511/dogovor-1731713970.html

Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу

Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу, следует из базы данных нижней палаты парламента. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T08:37

2021-05-11T08:37

2021-05-11T09:13

россия

договор по открытому небу

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу, следует из базы данных нижней палаты парламента.Ранее сообщалось, что президент назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении Федеральным собранием этого вопроса.Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002 года и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из соглашения, она завершилась 22 ноября.В январе 2021-го о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. В МИД отметили, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор по открытому небу, госдума рф, владимир путин