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Экс-мэра Чикаго назначат на должность посла США в Японии, сообщили СМИ
Экс-мэра Чикаго назначат на должность посла США в Японии, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден назначит бывшего конгрессмена и мэра Чикаго Рама Эмануэля на должность посла страны в Японии, сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T09:37
2021-05-11T09:37
барак обама
джо байден
япония
сша
токио
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден назначит бывшего конгрессмена и мэра Чикаго Рама Эмануэля на должность посла страны в Японии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на восемь человек, знакомых с обсуждениями в Белом доме.По словам источников издания, Байден объявит о назначении Эмануэля, который ранее возглавлял администрацию бывшего президента США Барака Обамы, в мае в рамках обнародования большого пакета кандидатур на посты послов.Как пишет издание, назначение Эмануэля возродит традицию отправки влиятельных бывших законодателей в Японию. Данную тенденцию высоко ценили в Токио, так как считалось, что у страны есть авторитет и более прямой доступ к Белому дому, отмечает Financial Times.Ранее сообщалось, что Эмануэль являлся одним из кандидатов на должность посла США в КНР. Однако позднее телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждениями сообщил, что основным претендентом на эту должность является бывший заместитель госсекретаря США Николас Бернс.
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барак обама, джо байден, япония, сша, токио, в мире

Экс-мэра Чикаго назначат на должность посла США в Японии, сообщили СМИ

09:37 11.05.2021
 
© AP Photo / Matt MartonМэр Чикаго Рам Эмануэль
Мэр Чикаго Рам Эмануэль - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AP Photo / Matt Marton
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден назначит бывшего конгрессмена и мэра Чикаго Рама Эмануэля на должность посла страны в Японии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на восемь человек, знакомых с обсуждениями в Белом доме.
По словам источников издания, Байден объявит о назначении Эмануэля, который ранее возглавлял администрацию бывшего президента США Барака Обамы, в мае в рамках обнародования большого пакета кандидатур на посты послов.
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Как пишет издание, назначение Эмануэля возродит традицию отправки влиятельных бывших законодателей в Японию. Данную тенденцию высоко ценили в Токио, так как считалось, что у страны есть авторитет и более прямой доступ к Белому дому, отмечает Financial Times.
Ранее сообщалось, что Эмануэль являлся одним из кандидатов на должность посла США в КНР. Однако позднее телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждениями сообщил, что основным претендентом на эту должность является бывший заместитель госсекретаря США Николас Бернс.
 
Барак ОбамаДжо БайденЯпонияСШАТокиоВ мире
 
 
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