https://ria.ru/20210511/dicaprio-1731748749.html
Леонардо Ди Каприо поделился фото со съемок фильма Мартина Скорсезе
Леонардо Ди Каприо поделился фото со съемок фильма Мартина Скорсезе
Леонардо Ди Каприо разместил на своей странице в Twitter фото со съемок нового фильма Мартина Скорсезе — "Убийцы цветочной луны", сообщает Deadline. Картина... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:58
2021-05-11T14:58
2021-05-11T14:58
культура
кино и сериалы
новости культуры
леонардо ди каприо
роберт де ниро
мартин скорсезе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731729938_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_02cbac849481e0094e83045631d580f4.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Леонардо Ди Каприо разместил на своей странице в Twitter фото со съемок нового фильма Мартина Скорсезе — "Убийцы цветочной луны", сообщает Deadline. Картина основана на одноименном романе Дэвида Гранна. События разворачиваются в Оклахоме 1920-х годов, где происходит серия жестоких убийств индейцев из племени Осейджи, на чьей территории была найдена нефть. Персонаж Ди Каприо — племянник влиятельного фермера. Его герой женится на представительнице Осейджей, которую играет Лили Гладстон. Ди Каприо также поставил ссылку на официальную страницу племени. Актеры изображены сидящими за столом, перед ними красные фарфоровые блюда с праздничными угощениями (виноградными пельменями). Эту деталь отметил сайт Осейджей и прокомментировал, что такая посуда и еда до сих пор подаются на очень важных мероприятиях. На Гладстон — традиционная одежда: черное колье, две серебряные броши, ее волосы свободно завязаны сзади, на ее плечах — одеяло. Известно, что в ленте также снимаются Роберт Де Ниро, Танту Кардинал, Кара Джейд Майерс, Дженей Коллинс, Луис Канселми и другие.Съемки картины стартовали в апреле 2021 года. Дату выхода пока не объявляли.
https://ria.ru/20210428/dicaprio-1730132157.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731729938_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_b657149f4ea72db80359c2f60d54ca93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, леонардо ди каприо, роберт де ниро, мартин скорсезе
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Леонардо Ди Каприо разместил
на своей странице в Twitter фото со съемок нового фильма Мартина Скорсезе — "Убийцы цветочной луны", сообщает
Deadline. Картина основана на одноименном романе Дэвида Гранна.
События разворачиваются в Оклахоме 1920-х годов, где происходит серия жестоких убийств индейцев из племени Осейджи, на чьей территории была найдена нефть. Персонаж Ди Каприо — племянник влиятельного фермера. Его герой женится на представительнице Осейджей, которую играет Лили Гладстон.
Ди Каприо также поставил
ссылку на официальную страницу племени.
Актеры изображены сидящими за столом, перед ними красные фарфоровые блюда с праздничными угощениями (виноградными пельменями). Эту деталь отметил сайт Осейджей и прокомментировал, что такая посуда и еда до сих пор подаются на очень важных мероприятиях. На Гладстон — традиционная одежда: черное колье, две серебряные броши, ее волосы свободно завязаны сзади, на ее плечах — одеяло.
Известно, что в ленте также снимаются Роберт Де Ниро, Танту Кардинал, Кара Джейд Майерс, Дженей Коллинс, Луис Канселми и другие.
Съемки картины стартовали в апреле 2021 года. Дату выхода пока не объявляли.