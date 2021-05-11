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Юрист оценил требования Праги о компенсации за взрывы во Врбетице
Юрист оценил требования Праги о компенсации за взрывы во Врбетице
Чехия не сможет обратиться в международные судебные инстанции с требованием компенсации от России за якобы причастность ко взрывам на складах с оружием в... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:57
2021-05-11T17:57
россия
анатолий капустин
евросоюз
чехия
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Чехия не сможет обратиться в международные судебные инстанции с требованием компенсации от России за якобы причастность ко взрывам на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году, для этого нет достаточных оснований, а ситуация с хранением боеприпасов частной компанией "попахивает коррупцией", заявил президент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник Анатолий Капустин."Пока чехи не представят четких данных, что ответственность за причинение ущерба несет РФ, они не смогут обратиться в международные судебные органы", - пояснил Капустин РИА Новости.Заявления вице-премьера и главы минфина Чехии Алены Шиллеровой о намерении взыскать с РФ не менее 1 миллиарда крон (около 47 миллионов долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году эксперт назвал голословными. По мнению Капустина, Чехии придется прежде представить доказательства и заключить соглашение по этому вопросу с Россией."Для обращения в судебные органы они должны заключить соглашение с Россией, вести переговоры. Они утверждают, что есть какие-то данные контрразведки – это все слова. Если у них есть документы, они должны были предоставить их РФ и по дипломатическим или другим каналам обсудить с нами – если вы не согласны, давайте соберем арбитров, и пусть они нас рассудят. Пока российской стороне ничего не передано", - добавил эксперт.По его мнению, в Суд европейских сообществ Чехия обратиться не сможет, так как Россия не является членом Евросоюза. В то же время попытка обращения в суд может вызвать ответный поток вопросов со стороны России."Вообще-то это вопрос о международной ответственности Чехии: на каком основании на этих складах хранилось оружие? Речь идет не о государственной компании, все имущество должно быть застраховано, заключаются соответствующие положения о безопасности. Там ничего этого нет, дело попахивает коррупцией", - заявил Капустин.В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии" и в примкнувших к ней странам, а также отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. В МИД РФ добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210510/politika-1731649995.html
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россия, анатолий капустин, евросоюз, чехия, в мире

Юрист оценил требования Праги о компенсации за взрывы во Врбетице

17:57 11.05.2021
 
© Depositphotos / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Depositphotos / lightpoet
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Чехия не сможет обратиться в международные судебные инстанции с требованием компенсации от России за якобы причастность ко взрывам на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году, для этого нет достаточных оснований, а ситуация с хранением боеприпасов частной компанией "попахивает коррупцией", заявил президент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник Анатолий Капустин.
"Пока чехи не представят четких данных, что ответственность за причинение ущерба несет РФ, они не смогут обратиться в международные судебные органы", - пояснил Капустин РИА Новости.
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Вчера, 13:20В мире
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Заявления вице-премьера и главы минфина Чехии Алены Шиллеровой о намерении взыскать с РФ не менее 1 миллиарда крон (около 47 миллионов долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году эксперт назвал голословными. По мнению Капустина, Чехии придется прежде представить доказательства и заключить соглашение по этому вопросу с Россией.
"Для обращения в судебные органы они должны заключить соглашение с Россией, вести переговоры. Они утверждают, что есть какие-то данные контрразведки – это все слова. Если у них есть документы, они должны были предоставить их РФ и по дипломатическим или другим каналам обсудить с нами – если вы не согласны, давайте соберем арбитров, и пусть они нас рассудят. Пока российской стороне ничего не передано", - добавил эксперт.
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По его мнению, в Суд европейских сообществ Чехия обратиться не сможет, так как Россия не является членом Евросоюза. В то же время попытка обращения в суд может вызвать ответный поток вопросов со стороны России.
"Вообще-то это вопрос о международной ответственности Чехии: на каком основании на этих складах хранилось оружие? Речь идет не о государственной компании, все имущество должно быть застраховано, заключаются соответствующие положения о безопасности. Там ничего этого нет, дело попахивает коррупцией", - заявил Капустин.
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6 мая, 17:18
Стали известны подробности дела о взрывах на складах во Врбетице
В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии" и в примкнувших к ней странам, а также отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. В МИД РФ добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
 
РоссияАнатолий КапустинЕвросоюзЧехияВ мире
 
 
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