https://ria.ru/20210511/bloger-1731773539.html

Блогер Mellstroy отправил сто тысяч рублей избитой им девушке

Блогер Mellstroy отправил сто тысяч рублей избитой им девушке

Блогер Андрей Бурим, известный под ником Mellstroy, рассказал РИА Новости, что отправил Алене Ефремовой, в избиении которой он обвиняется, 100 тысяч рублей – по РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:54

2021-05-11T13:54

2021-05-11T15:06

россия

челябинская область

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Блогер Андрей Бурим, известный под ником Mellstroy, рассказал РИА Новости, что отправил Алене Ефремовой, в избиении которой он обвиняется, 100 тысяч рублей – по месту прописки девушки в Челябинской области."Перевел 100 тысяч рублей по месту прописки, но она почему-то все отрицает... Да еще в детский дом причислял", - заявил блогер после судебного заседания, добавив, что рассчитывает избежать реального срока и обойтись штрафом или обязательными работами.Адвокат потерпевшей Антон Жаров пояснил РИА Новости, что деньги Бурим отправил до востребования в Челябинскую область, однако по месту прописки Ефремова не проживает.По словам адвоката, блогер также перевел 97 тысяч рублей в благотворительный фонд, но его клиентка оценивает это как "создание видимости заглаживания вины". Защита убеждена, что Бурим не осознал, что совершил, "его до сих пор все веселит".Как уточнили в суде, выслушав обвинительное заключение, Бурим подтвердил факт содеянного, но счел, что оно должно квалифицироваться как административное наказание, так как хулиганских побуждений у него не было.Ранее девушка попросила взыскать с обидчика 10 миллионов в качестве моральной компенсации. Сторона защиты настаивает на максимальном наказании по статье 116 УК РФ (побои) - два года колонии.Следующее заседание по делу состоится 19 мая. На нем будут заслушаны показания свидетелей.В октябре 2020 года блогер Андрей Бурим (Mellstroy) во время прямого эфира избил девушку лицом об стол, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Побои", ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.Следствие установило, что молодой человек во время организованной им прямой трансляции на популярном видеохостинге в интернет нанес телесные повреждения своей 21-летней знакомой, жительнице столицы, после чего она обратилась в полицию.

https://ria.ru/20210128/strim-1595049759.html

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Блогер, избивший девушку, позирует для селфи перед судом В прямом эфире избивший девушку блогер Mellstroy пришел в суд, который рассматривает его дело о побоях. Заседание отложили на 19 мая. Пострадавшая настаивает на реальном сроке. Обвиняемый позирует для селфи. 2021-05-11T13:54 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, челябинская область, происшествия