https://ria.ru/20210511/biblioteki-1731725867.html
Чернышенко рассказал, сколько библиотек в регионах подключат к интернету
Чернышенко рассказал, сколько библиотек в регионах подключат к интернету
Подключение к интернету 5,4 тысячи общедоступных библиотек в регионах России будет осуществлено до конца 2021 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:18
2021-05-11T10:18
2021-05-11T10:18
россия
дмитрий чернышенко
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Подключение к интернету 5,4 тысячи общедоступных библиотек в регионах России будет осуществлено до конца 2021 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."В регионах страны, особенно на территориях, удаленных от областных и краевых центров, общедоступные библиотеки важны для граждан как источник получения знаний, живого общения и коммуникации. Наша задача - помочь этим учреждениям развиваться и использовать за счет цифровизации более современные подходы, востребованные населением. В этом году мы продолжаем работу по их подключению. До конца 2021 года 5400 общедоступных библиотек будут обеспечены интернетом с пропускной способностью каналов не менее 10 Мбит/с", - сказал Чернышенко, чьи слова передали в его аппарате.Там напомнили, что подключением общедоступных библиотек, а также библиотек образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования к широкополосному доступу к интернету занимается Минцифры России в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".Отмечается, что все школьные библиотеки также будут подключены до конца года вместе с проведением интернета в школы. Сейчас из более чем 45 тысяч зданий школ в рамках региональных проектов и по нацпрограмме "Цифровая экономика" уже подключены 34 429 образовательных организации.Оставшиеся 10 733 школ будут обеспечены интернетом до конца года. Внедряемая в этом году система мониторинга позволит контролировать скорость трафика на каждом подключенном объекте. Пропускная способность должна быть не ниже 50 мегабит для сельских или 100 мегабит для городских школ, а в труднодоступной местности, где только спутниковая связь, - не ниже 1 мегабита в секунду.
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россия, дмитрий чернышенко, общество
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Подключение к интернету 5,4 тысячи общедоступных библиотек в регионах России будет осуществлено до конца 2021 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
.
"В регионах страны, особенно на территориях, удаленных от областных и краевых центров, общедоступные библиотеки важны для граждан как источник получения знаний, живого общения и коммуникации. Наша задача - помочь этим учреждениям развиваться и использовать за счет цифровизации более современные подходы, востребованные населением. В этом году мы продолжаем работу по их подключению. До конца 2021 года 5400 общедоступных библиотек будут обеспечены интернетом с пропускной способностью каналов не менее 10 Мбит/с", - сказал Чернышенко, чьи слова передали в его аппарате.
Там напомнили, что подключением общедоступных библиотек, а также библиотек образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования к широкополосному доступу к интернету занимается Минцифры России
в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".
Отмечается, что все школьные библиотеки также будут подключены до конца года вместе с проведением интернета в школы. Сейчас из более чем 45 тысяч зданий школ в рамках региональных проектов и по нацпрограмме "Цифровая экономика" уже подключены 34 429 образовательных организации.
Оставшиеся 10 733 школ будут обеспечены интернетом до конца года. Внедряемая в этом году система мониторинга позволит контролировать скорость трафика на каждом подключенном объекте. Пропускная способность должна быть не ниже 50 мегабит для сельских или 100 мегабит для городских школ, а в труднодоступной местности, где только спутниковая связь, - не ниже 1 мегабита в секунду.