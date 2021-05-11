Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/biblioteki-1731725867.html
Чернышенко рассказал, сколько библиотек в регионах подключат к интернету
Чернышенко рассказал, сколько библиотек в регионах подключат к интернету
Подключение к интернету 5,4 тысячи общедоступных библиотек в регионах России будет осуществлено до конца 2021 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:18
2021-05-11T10:18
россия
дмитрий чернышенко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020602_0:87:3000:1775_1920x0_80_0_0_4ef4b35002e3cc7c5100d235ecc3e5e7.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Подключение к интернету 5,4 тысячи общедоступных библиотек в регионах России будет осуществлено до конца 2021 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."В регионах страны, особенно на территориях, удаленных от областных и краевых центров, общедоступные библиотеки важны для граждан как источник получения знаний, живого общения и коммуникации. Наша задача - помочь этим учреждениям развиваться и использовать за счет цифровизации более современные подходы, востребованные населением. В этом году мы продолжаем работу по их подключению. До конца 2021 года 5400 общедоступных библиотек будут обеспечены интернетом с пропускной способностью каналов не менее 10 Мбит/с", - сказал Чернышенко, чьи слова передали в его аппарате.Там напомнили, что подключением общедоступных библиотек, а также библиотек образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования к широкополосному доступу к интернету занимается Минцифры России в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".Отмечается, что все школьные библиотеки также будут подключены до конца года вместе с проведением интернета в школы. Сейчас из более чем 45 тысяч зданий школ в рамках региональных проектов и по нацпрограмме "Цифровая экономика" уже подключены 34 429 образовательных организации.Оставшиеся 10 733 школ будут обеспечены интернетом до конца года. Внедряемая в этом году система мониторинга позволит контролировать скорость трафика на каждом подключенном объекте. Пропускная способность должна быть не ниже 50 мегабит для сельских или 100 мегабит для городских школ, а в труднодоступной местности, где только спутниковая связь, - не ниже 1 мегабита в секунду.
https://ria.ru/20210407/internet-1727146263.html
https://ria.ru/20210429/finansirovanie-1730502598.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020602_257:0:2924:2000_1920x0_80_0_0_35f225e6b8afd79929133111afb8814a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий чернышенко, общество

Чернышенко рассказал, сколько библиотек в регионах подключат к интернету

10:18 11.05.2021
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевРоссийская государственная детская библиотека
Российская государственная детская библиотека - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Подключение к интернету 5,4 тысячи общедоступных библиотек в регионах России будет осуществлено до конца 2021 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В регионах страны, особенно на территориях, удаленных от областных и краевых центров, общедоступные библиотеки важны для граждан как источник получения знаний, живого общения и коммуникации. Наша задача - помочь этим учреждениям развиваться и использовать за счет цифровизации более современные подходы, востребованные населением. В этом году мы продолжаем работу по их подключению. До конца 2021 года 5400 общедоступных библиотек будут обеспечены интернетом с пропускной способностью каналов не менее 10 Мбит/с", - сказал Чернышенко, чьи слова передали в его аппарате.
Телефонные и интернет-провода во время капитального ремонта в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 11:20Ленинградская область
Более 140 соцобъектов Ленобласти подключат к высокоскоростному интернету
Там напомнили, что подключением общедоступных библиотек, а также библиотек образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования к широкополосному доступу к интернету занимается Минцифры России в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".
Отмечается, что все школьные библиотеки также будут подключены до конца года вместе с проведением интернета в школы. Сейчас из более чем 45 тысяч зданий школ в рамках региональных проектов и по нацпрограмме "Цифровая экономика" уже подключены 34 429 образовательных организации.
Оставшиеся 10 733 школ будут обеспечены интернетом до конца года. Внедряемая в этом году система мониторинга позволит контролировать скорость трафика на каждом подключенном объекте. Пропускная способность должна быть не ниже 50 мегабит для сельских или 100 мегабит для городских школ, а в труднодоступной местности, где только спутниковая связь, - не ниже 1 мегабита в секунду.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 15:14Туризм
Чернышенко рассказал о финансировании нацпроекта по туризму
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14В Москве за сутки госпитализировали 1225 пациентов с COVID-19
11:12Глава Татарстана прокомментировал ситуацию после стрельбы в школе
11:12Глава Татарстана рассказал о мужчине, открывшем стрельбу в школе в Казани
11:10Одного из подозреваемых в стрельбе в казанской школе ликвидировали
11:08Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:07Россия выполнила контракт по поставке Венгрии вакцины "Спутник V"
11:04В России выявили 8115 новых случаев заражения коронавирусом
11:04В России за сутки умерли 329 пациентов с COVID-19
11:03После стрельбы в казанской школе возбудили уголовное дело
11:03В России за сутки выписали 7009 переболевших COVID-19
11:02Парламентская ассамблея НАТО обсудит отношения с Россией
11:02В Москве выявили 2628 новых случаев заражения коронавирусом
11:00Власти Татарстана назвали сообщения о стрельбе в других школах фейками
10:59Число погибших при стрельбе в школе в Казани достигло 11
10:57Двое из погибших в казанской школе разбились, выпрыгнув из окна
10:57Названы смартфоны Xiaomi, которые получат обновление MIUI 13
10:55Израиль атаковал отряд боевиков при запуске противотанкового снаряда
10:55Глава Татарстана прибыл в школу в Казани, где произошла стрельба
10:53В Приморье нашли самолет, который мог участвовать в боях с Японией
10:53Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа выросло до 22
Лента новостейМолния