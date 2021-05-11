https://ria.ru/20210511/bezopasnost-1731797565.html

Минпросвещения направило рекомендации по мерам безопасности в школах

Минпросвещения направило рекомендации по мерам безопасности в школах

Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах после нападения в Казани, сообщает... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:46

2021-05-11T15:46

2021-05-11T16:08

сергей кравцов

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

стрельба в школе в казани

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах после нападения в Казани, сообщает пресс-служба министерства.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подписал письмо с рекомендациями для регионов по усилению мер безопасности в образовательных организациях в связи с произошедшей 11 мая трагедией в гимназии № 175 г. Казани. Документ содержит правила, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья как обучающихся, так и работников образовательных организаций", - говорится в сообщении.Согласно документу, необходимо выработать дополнительные меры с учётом анализа обстановки в регионе, провести проверки состояния защищённости организаций, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания.Кроме того, рекомендации Минпросвещения включают антикризисный план работы. Уточняется, что деятельность антикризисной команды учебного заведения должна обеспечиваться поддержкой внешнего консультанта, который оказывает помощь как на стадии формирования команды, её обучения, так и во время действия ЧС. В рекомендациях уточняется, что этим специалистом должен быть представитель антикризисного подразделения или городской службы экстренной психологической помощи."В кризисных ситуациях собственных ресурсов образовательной организации часто оказывается недостаточно. Именно поэтому необходима координация работы с региональными антикризисными подразделениями", – говорится в документе.

https://ria.ru/20210511/strelba-1731759683.html

https://ria.ru/20210511/shkoly-1731784522.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кравцов, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, стрельба в школе в казани, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), казань, происшествия