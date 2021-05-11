https://ria.ru/20210511/avstraliya-1731772112.html
В Австралии поляк прокопал туннель, чтобы сбежать из лагеря для мигрантов
В Австралии поляк прокопал туннель, чтобы сбежать из лагеря для мигрантов
Польский мигрант с помощью подручных средств прокопал 20-метровый туннель под центром для содержания мигрантов в Австралии, побегу помешала охрана, обнаружившая РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:49
2021-05-11T13:49
2021-05-11T13:49
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австралия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Польский мигрант с помощью подручных средств прокопал 20-метровый туннель под центром для содержания мигрантов в Австралии, побегу помешала охрана, обнаружившая лаз, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.Как сообщила австралийская пограничная служба, бежать из центра содержания Yongah Hill, расположенного в Западной Австралии, возможно, планировали несколько человек."Пограничная служба Австралии может подтвердить, что предполагаемая попытка побега была предотвращена после выявления частично вырытой ямы в Центре содержания иммигрантов Yongah Hill", - заявил представитель службы. Никому из находящихся в центре сбежать не удалось.По словам представителя организации активистов Refugee Action Coalition, над туннелем работали на протяжении нескольких месяцев. "Он было около трех метров в глубину ... и уже миновал два внутренних ограждения. Ещё пять метров - и они бы оказались за внешним забором", - заявил он.По данным телеканала, в центре Yongah Hill удерживают около 350 человек, примерно половина из них - просители убежища.В 2013 году из центра смогла сбежать группа вьетнамцев, однако тогда мигранты перебрались через ограждения.
https://ria.ru/20180718/1524882127.html
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польша, западная австралия, австралия, в мире
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Польский мигрант с помощью подручных средств прокопал 20-метровый туннель под центром для содержания мигрантов в Австралии
, побегу помешала охрана, обнаружившая лаз, сообщает телеканал ABC
со ссылкой на источники.
Как сообщила австралийская пограничная служба, бежать из центра содержания Yongah Hill, расположенного в Западной Австралии
, возможно, планировали несколько человек.
"Пограничная служба Австралии может подтвердить, что предполагаемая попытка побега была предотвращена после выявления частично вырытой ямы в Центре содержания иммигрантов Yongah Hill", - заявил представитель службы. Никому из находящихся в центре сбежать не удалось.
По словам представителя организации активистов Refugee Action Coalition, над туннелем работали на протяжении нескольких месяцев. "Он было около трех метров в глубину ... и уже миновал два внутренних ограждения. Ещё пять метров - и они бы оказались за внешним забором", - заявил он.
По данным телеканала, в центре Yongah Hill удерживают около 350 человек, примерно половина из них - просители убежища.
В 2013 году из центра смогла сбежать группа вьетнамцев, однако тогда мигранты перебрались через ограждения.