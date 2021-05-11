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Второй этап экспедиции по авиаучету белого медведя стартует в мае
Второй этап экспедиции по авиаучету белого медведя стартует в мае
В мае 2021 года в Якутии стартует проект авиаучета белого медведя и морских млекопитающих арктической зоны России. Работы будут проводиться в рамках... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:11
2021-05-11T16:12
республика саха (якутия)
андрей тарасенко
тикси
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В мае 2021 года в Якутии стартует проект авиаучета белого медведя и морских млекопитающих арктической зоны России. Работы будут проводиться в рамках экологического проекта "Хозяин Арктики". Как рассказали организаторы на онлайн-конференции, команде специалистов предстоит исследовать малоизученные акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Аэродром Тикси станет отправной точкой 10 воздушных маршрутов, каждый не менее 1000 км. Все авиаучеты будут проводиться с борта самолета-лаборатории L-410.По результатам мониторинга будут собраны данные о численности и распределении белых медведей на островах и побережье.Экспедиционная команда прибудет в Якутию уже на этой неделе. В рамках проекта специалисты также проведут ряд просветительских мероприятий на тему охраны окружающей среды для жителей Тикси. Напомним, что первый этап экспедиции завершился еще в сентябре прошлого года. Участники экспедиции пролетели более 10 тыс. км по заранее проложенным морским и береговым маршрутам: побережье северной части полуострова Ямал, восточное побережье Гыданского полуострова, острова Новая Земля, Белый, Вайгач, Долгий, Матвеев, Шокальского, Большой и Малый Зеленец, над акваторией Печорского моря, а также над Обской, Байдарацкой и Хайпудырской губами. Исследования реализуются по инициативе Росприроднадзора совместно с международным экологическим фондом "Чистые моря".
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республика саха (якутия), андрей тарасенко, тикси, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество

Второй этап экспедиции по авиаучету белого медведя стартует в мае

16:11 11.05.2021 (обновлено: 16:12 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим ДеминовБелый медведь
Белый медведь - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Деминов
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В мае 2021 года в Якутии стартует проект авиаучета белого медведя и морских млекопитающих арктической зоны России. Работы будут проводиться в рамках экологического проекта "Хозяин Арктики".
Как рассказали организаторы на онлайн-конференции, команде специалистов предстоит исследовать малоизученные акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Аэродром Тикси станет отправной точкой 10 воздушных маршрутов, каждый не менее 1000 км. Все авиаучеты будут проводиться с борта самолета-лаборатории L-410.

"В ходе наших работ мы сможем понять, что происходит с популяцией, как передвигаются наши мишки, что происходит с ледовой обстановкой, и оценить общую экологическую повестку. Это может нам помочь в вопросах нормативного регулирования [отношений] человека с животным миром Арктики", – отметил Рустам Романенков, заместитель генерального директора АНО "Центр "Арктические инициативы".

По результатам мониторинга будут собраны данные о численности и распределении белых медведей на островах и побережье.

"Для Якутии очень важна эта программа, так как она поможет понять, что заставляет белых медведей выходить к людям, покидать побережья моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Мы хотим понять его миграцию и его движения, чтобы исключить опасные ситуации, когда зверь приходит к поселениям людей", – заметил на мероприятии председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко. Он добавил, что правительство региона готово помогать в начинаниях ученых.

Экспедиционная команда прибудет в Якутию уже на этой неделе. В рамках проекта специалисты также проведут ряд просветительских мероприятий на тему охраны окружающей среды для жителей Тикси.
Напомним, что первый этап экспедиции завершился еще в сентябре прошлого года. Участники экспедиции пролетели более 10 тыс. км по заранее проложенным морским и береговым маршрутам: побережье северной части полуострова Ямал, восточное побережье Гыданского полуострова, острова Новая Земля, Белый, Вайгач, Долгий, Матвеев, Шокальского, Большой и Малый Зеленец, над акваторией Печорского моря, а также над Обской, Байдарацкой и Хайпудырской губами. Исследования реализуются по инициативе Росприроднадзора совместно с международным экологическим фондом "Чистые моря".
 
Республика Саха (Якутия)Андрей ТарасенкоТиксиФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Общество
 
 
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