https://ria.ru/20210511/aviauchet-1731802011.html

Второй этап экспедиции по авиаучету белого медведя стартует в мае

Второй этап экспедиции по авиаучету белого медведя стартует в мае

В мае 2021 года в Якутии стартует проект авиаучета белого медведя и морских млекопитающих арктической зоны России. Работы будут проводиться в рамках... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:11

2021-05-11T16:11

2021-05-11T16:12

республика саха (якутия)

андрей тарасенко

тикси

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

общество

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В мае 2021 года в Якутии стартует проект авиаучета белого медведя и морских млекопитающих арктической зоны России. Работы будут проводиться в рамках экологического проекта "Хозяин Арктики". Как рассказали организаторы на онлайн-конференции, команде специалистов предстоит исследовать малоизученные акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Аэродром Тикси станет отправной точкой 10 воздушных маршрутов, каждый не менее 1000 км. Все авиаучеты будут проводиться с борта самолета-лаборатории L-410.По результатам мониторинга будут собраны данные о численности и распределении белых медведей на островах и побережье.Экспедиционная команда прибудет в Якутию уже на этой неделе. В рамках проекта специалисты также проведут ряд просветительских мероприятий на тему охраны окружающей среды для жителей Тикси. Напомним, что первый этап экспедиции завершился еще в сентябре прошлого года. Участники экспедиции пролетели более 10 тыс. км по заранее проложенным морским и береговым маршрутам: побережье северной части полуострова Ямал, восточное побережье Гыданского полуострова, острова Новая Земля, Белый, Вайгач, Долгий, Матвеев, Шокальского, Большой и Малый Зеленец, над акваторией Печорского моря, а также над Обской, Байдарацкой и Хайпудырской губами. Исследования реализуются по инициативе Росприроднадзора совместно с международным экологическим фондом "Чистые моря".

республика саха (якутия)

тикси

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), андрей тарасенко, тикси, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество