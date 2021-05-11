https://ria.ru/20210511/aviasoobschenie-1731808226.html

Россия и Греция согласуют дату возобновления авиасообщения

Россия и Греция согласуют дату возобновления авиасообщения

Сопредседатели смешанной российско-греческой комиссии первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:41

2021-05-11T16:41

2021-05-11T17:17

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АФИНЫ, 11 мая – РИА Новости. Сопредседатели смешанной российско-греческой комиссии первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе внеочередной видеоконференции договорились снова связаться на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату начала полетов на основе последних эпидемиологических данных, сообщил МИД Греции."Совместное намерение Греции и России, с одной стороны, ускорить процедуры взаимного признания свидетельств о вакцинации, а с другой стороны, согласовать дату начала полетов между двумя странами, выразили во время телеконференции первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис и российский сопредседатель смешанной комиссии министр транспорта России Виталий Савельев", - говорится в сообщении греческого МИДа."Основной темой телеконференции стало возобновление греко-российского авиасообщения, что актуально в связи с открытием 15 мая греческого туризма. Как отметил Варвициотис, авиакомпании считают повышенным интерес к поездкам российских граждан в летнее время по направлению Греции. По этой причине два министра согласились снова связаться на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату начала полетов на основе последних эпидемиологических данных", - сообщил МИД.Варвициотис также отметил, что Греция с точки зрения пандемии относится к категории "зеленых" стран Европейского Союза, и программа вакцинации продвигается очень быстро: 1% населения Греции вакцинируется ежедневно."Несомненно, эпидемиологическая картина в Греции значительно улучшается день ото дня, как показывают все тенденции", - отметил он.Варвициотис подчеркнул давние хорошие отношения между Россией и Грецией.Первый заместитель министра иностранных дел Греции также выразил соболезнования по поводу сегодняшнего вооруженного нападения на школу в Казани, в результате которого погибли ученики.В телеконференции также приняли участие заместитель министра инфраструктуры и транспорта Иоаннис Кефалояннис, генеральный секретарь по международным экономическим отношениям Иоаннис Смирлис, генеральный секретарь по политике и развитию туризма Вики Лоизу, член комитета экспертов министерства здравоохранения Гикас Майоркинис.

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/gretsiya-1731030610.html

https://ria.ru/20210511/afon-1731802300.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/gretsiya-1730625460.html

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туризм, россия, мид греции‎, греция