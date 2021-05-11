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Круглый стол о начале председательства России в Арктическом совете
Круглый стол о начале председательства России в Арктическом совете
12 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в преддверии начала председательства Российской Федерации в Арктическом совете, в рамках которого будет представлен доклад Российского совета по международным делам "Арктический совет: статус и деятельность".
2021-05-11T14:20
2021-05-11T15:26
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Задать вопросУчастники: - Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай КОРЧУНОВ;- заведующий кафедрой международного права МГИМО МИД России, член РСМД Александр ВЫЛЕГЖАНИН;- директор Федерального автономного научного учреждения "Восточный центр государственного планирования" Михаил КУЗНЕЦОВ;- программный менеджер РСМД Наталья ВЯХИРЕВА;- научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Елена КИЕНКО.В мае 2021 года Россия принимает эстафету двухлетнего председательства в Арктическом совете у Исландии. Какими будут приоритеты работы? Что может предпринять Москва для минимизации конфликтов и противоречий, достаточно остро развернувшихся в регионе в последнее время?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о начале председательства России в Арктическом совете

14:20 11.05.2021 (обновлено: 15:26 11.05.2021)
 
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12 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в преддверии начала председательства Российской Федерации в Арктическом совете, в рамках которого будет представлен доклад Российского совета по международным делам "Арктический совет: статус и деятельность".
Задать вопрос

Участники:
- Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай КОРЧУНОВ;
- заведующий кафедрой международного права МГИМО МИД России, член РСМД Александр ВЫЛЕГЖАНИН;
- директор Федерального автономного научного учреждения "Восточный центр государственного планирования" Михаил КУЗНЕЦОВ;
- программный менеджер РСМД Наталья ВЯХИРЕВА;
- научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Елена КИЕНКО.

В мае 2021 года Россия принимает эстафету двухлетнего председательства в Арктическом совете у Исландии. Какими будут приоритеты работы? Что может предпринять Москва для минимизации конфликтов и противоречий, достаточно остро развернувшихся в регионе в последнее время?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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