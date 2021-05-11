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Круглый стол о начале председательства России в Арктическом совете

Круглый стол о начале председательства России в Арктическом совете

12 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в преддверии начала председательства Российской Федерации в Арктическом совете, в рамках которого будет представлен доклад Российского совета по международным делам "Арктический совет: статус и деятельность".

2021-05-11T14:20

2021-05-11T14:20

2021-05-11T15:26

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Задать вопросУчастники: - Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай КОРЧУНОВ;- заведующий кафедрой международного права МГИМО МИД России, член РСМД Александр ВЫЛЕГЖАНИН;- директор Федерального автономного научного учреждения "Восточный центр государственного планирования" Михаил КУЗНЕЦОВ;- программный менеджер РСМД Наталья ВЯХИРЕВА;- научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Елена КИЕНКО.В мае 2021 года Россия принимает эстафету двухлетнего председательства в Арктическом совете у Исландии. Какими будут приоритеты работы? Что может предпринять Москва для минимизации конфликтов и противоречий, достаточно остро развернувшихся в регионе в последнее время?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы